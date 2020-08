Senior Embedded C Developer (m/w/d) bei STABL Energy GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wer sind Wir?

STABL Energy GmbH setzt neue technologische Trends für Batteriespeichersysteme und liefert einen wichtigen Beitrag für die Energiewelt und Elektromobilität der Zukunft. Wir sind ein dynamisches Energie Tech Startup aus Embedded Softwarentwicklern und Elektroingenieuren rund um die Themen Leistungselektronik für Batteriespeichersysteme. Mit unserer innovativen Technologie schaffen wir nachhaltige Voraussetzungen für eine erneuerbare Energieversorgung von morgen. So können nicht nur alle Mitarbeiter zu 100% weiter beschäftigt werden, wir expandieren sogar zukunftsorientiert weiter.





Wer sollte sich bewerben? - Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik/Informatik oder vergleichbare Ausbildung/(Berufs)erfahrung mit embedded systems

Erfahrung im Bereich von Ansteuerung und Regelalgorithmen, Software für µControllerbasierte Leistungselektronik

Erfahrung in der Entwicklung für Software (vorzugsweise C) für Cortex-M Prozessoren

Interesse an selbstständiger, strukturierter und systematischer Arbeitsweise





Warum STABL Energy GmbH?

Wir ermöglichen mit unseren innovativen Lösungen den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien und unterstützen die nachhaltige Energiebereitstellung für die Elektromobilität. Neben dem spannenden Arbeitsfeld in einem jungen und dynamischen Energie Startup erwartet Sie

ein attraktives Entlohnungspaket

Setzen Sie Ihre eigenen Ideen um

Arbeiten Sie in einem dynamischen Umfeld mit viel Entscheidungsfreiheit und wenig Einschränkungen

Wählen Sie Ihre eigene Hardware

Wenn auch Sie voller Eigeninitiative stecken und gemeinsam mit STABL Energy GmbH neue Standards für die Energiewelt von morgen setzen wollen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.





Welche Aufgaben erwarten Sie in der Softwareentwicklung?

Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie uns bei der Entwicklung des Herzstücks unserer STABL Technologie. So schaffen wir gemeinsam die Grundlage für die nächste Generation von Batteriespeichern.

Konfiguration, Design und Auswahl von Embedded Systems (RTOS, STM32, etc.)

Implementierung der Applikationslayer für moderne Leistungselektronik

Strukturierung und Design der Softwarearchitektur auf System- und Komponentenebene

Begleitung des Produktes von der Entwurfsphase bis zum Endprodukt, einschließlich aller Tests.

Dabei arbeiten Sie direkt mit dem Gründerteam zusammen. Die Hierarchien bei STABL Energy GmbH sind flach – Ihre Erfahrung fließt dabei stark in unsere gemeinsamen Entscheidungen ein.





Ihre Bewerbung und unser Umgang mit Covid-19:

Schon seit der Unternehmensgründung legen wir bei STABL Energy GmbH großen Wert auf Flexibilität. Während der ersten Phase der Corona-Krise haben wir weiterhin Bewerbungsgespräche über MS Teams geführt und konnten in dieser Zeit weitere Mitarbeiter bei uns einstellen. Obwohl das Herz von STABL Energy GmbH in München schlägt, arbeitet ein Teil des STABL Teams aktuell über Deutschland und die Welt (Indien, Ägypten oder Kroatien) hinweg verteilt. Wichtig dafür sind lediglich unsere täglichen Daily Sprints, GitHub, Trello oder die Doku in Confluence Wiki.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.





Sonstige Informationen:

Art der Stelle:

Vollzeit oder Teilzeit möglich, Festanstellung

Arbeitszeiten:

Montag bis Freitag, flexibel

Berufserfahrung:



ARM Cortex: >4 Jahre (Bevorzugt)

Sprache:

Deutsch (Bevorzugt)

Konversationssichere oder gute Englischkenntnisse (Erforderlich)

Homeoffice möglich:

Ja





Zusätzliche Leistungen: