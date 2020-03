Head of Operations (m/w/d) Co-Living Apartments bei STACEY Real Estate UG (haftungsbeschränkt)

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

STACEY ist die neue Art zu Wohnen - Flexibel, gemeinschaftlich & sozial.



Wir bei STACEY revolutionieren die Art zu Wohnen und sind der Co-Living Anbieter in Hamburg. Unsere Mitglieder profitieren neben großzügiger Gemeinschaftsflächen, komplett eingerichteten Appartements und einem all-Inclusive Wohnerlebnis, von einer internationalen Gemeinschaft an Young Professionals.

Zusammen mit Dir möchten wir STACEY als führenden Co-Living Anbieter in Europa etablieren. Falls Du Interesse hast vom 1. Tag an Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten, bist Du bei uns an der richtigen Adresse!





Deine Aufgaben

Du leitest die gesamten Co-Living Operations

Du leitest die gesamten Co-Living Operations Du managst den täglichen Betrieb unserer Standorte

Du planst die Expansion und koordinierst die Lieferung & Aufbau neuer Standorte

Du assistierst unseren Bewohnern bei Ein- und Auszügen

Du vermarktest STACEY und bearbeitest Anfragen für unsere Locations

Du koordinierst unsere 3rd Party Dienstleister (Reinigungsteam, Monteure, etc.)

Du verbessert bestehende und führst neue Operations Prozesse ein





Das bringst du mit



Einen Abschluss an einer renommierten Wirtschaftsuniversität

Erste Erfahrungen im Bereich Operations

Du kannst mehrere Themen, Probleme und Stakeholder gleichzeitig koordinieren

Du kannst eigenständig arbeiten

Du verfügst über einen Just-Doing-Attitude

Du sprichst fließend Deutsch & Englisch





Wir bieten dir



Ein innovatives Business Model, das den Immobilienmarkt revolutioniert

Ein kompetitives Gehalt

Verantwortung für alle STACEY Standorte ab dem 1. Tag

Einen Arbeitsplatz in einem schnell wachsenden & dynamischen Team

Ein Büro in der Hamburger Altstadt

Bitte sende uns Deine Bewerbung mit Lebenslauf an Den Gründer Matteo. Für erste Fragen vorab, zögere nicht Matteo zu kontaktieren.



Wir freuen uns auf Dich!

STACEY Real Estate UG (haftungsbeschränkt)

Brandstwiete 36

20457 Hamburg