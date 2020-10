(Junior) Data Scientist (m/w/d) - zur Erstellung von Lerninhalten bei StackFuel GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

In den letzten drei Jahren hat sich StackFuel zu einem der führenden innovativen Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science in Deutschland entwickelt. Im Zuge der digitalen Transformation unterstützen wir Konzerne, mittelständische Unternehmen und Start-ups dabei effektives, datengetriebenes Arbeiten in der gesamten Wertschöpfung umzusetzen. Wir arbeiten mit namenhaften Kunden, wie z.B. Daimler, Telefónica, R+V Versicherungen oder BMW und wurden bereits mehrfach durch Industrie-Awards ausgezeichnet. Unser Team vereint der Wille den Status Quo des Lernens innerhalb von Unternehmen grundsätzlich zu verändern und durch gemeinsamen Einsatz Großes zu bewirken.





Aufgaben

In dieser Position arbeitest du in einem Team aus Educational Data Scientists an der Er-stellung von Lerninhalten auf Basis von echten Industrieszenarien. Du entwickelst Inhalte für unsere interaktiven Programmieraufgaben im Data Lab sowie auch Text- und Videoein-heiten für unsere Online-Trainings Data Analytics, Data Science und Data Engineering. Durch deinen Einsatz gestaltest du das Unternehmen aktiv mit und legst damit den Grundstein für deine Karriere in einem aufstrebenden Startup.





Deine Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung von interaktiven Lerneinheiten in Python (Jupyter) und R.

Erstellung von Data Science Inhalten für Videoskripte, Lehrtexte und Projektaufgaben basierend auf realen Datensets und echten Business-Szenarien.

Konzeption und Auswahl von fachlichen Curricula und Data Science Inhalten.

Formulieren von Texten für Video-, Übungs- und Projekteinheiten.

Logische Strukturierung und Modularisierung der Inhalte zur Erreichung der Lernziele.

Entwicklung von Storyboards für Projekteinheiten.

Qualitätssicherung und kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Trainings.

Datengetriebene Evaluation von Lerneinheiten.

Entwicklung von Dashboards zur Unterstützung der Betreuung von Teilnehmenden.

Hilfestellung und Tutorium zu trainingsbezogenen Data Science Problemstellungen.

Präsentation von Inhalten in Videolektionen und Webinaren (optional).





Qualifikation

Du hast ein abgeschlossenes Studium (Master oder PhD) im Fachbereich Data Science, Ökonometrie, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Statistik oder ähnliches.

Du verfügst über 1 - 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Data Science, Data Analytics, Business Intelligence oder angrenzenden Fachbereichen.

Idealerweise hast du Erfahrungen als Tutor oder wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Du beschäftigst dich mit Python und statistischen Verfahren. Erfahrungen mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz, Natural Language Processing und Zeitreihenanalysen sind wünschenswert.

Du bist in der Lage, die Perspektive unserer Kursteilnehmenden einzunehmen.

Dich zeichnet eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus.

Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten, Spaß an projektbezogener Arbeit im Team und eine Hands-on-Mentalität.

Du sprichst Deutsch auf hohem Niveau (C2).





Benefits

Hervorragende Perspektive in einem aufstrebenden, schnell wachsenden Unternehmen.

Du bist Teil eines hochmotivierten, smarten und internationalen Teams, in dem auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes Mitglieds eingegangen wird.

Du übernimmst Verantwortung und kannst eigene Ideen einbringen und umsetzen.

Wir bieten eine flexible Organisationsstruktur, Homeoffice und sind ständig daran unsere internen Prozesse zu verbessern.

Wir leben eine offene Unternehmenskultur und nehmen jedes Feedback ernst.

Du wirst durch ein ESOP-Programm mit Anteilen an unserem Unternehmen beteiligt.

Du genießt flexible Arbeitszeiten in einem Büro in Berlin-Kreuzberg, mit höhenverstellbaren Schreibtischen, moderner IT-Infrastruktur, frischem Kaffee und gesundem Obst sowie vielfältigen Lunch-Optionen.

Du erlebst regelmäßige Teamevents auch außerhalb des beruflichen Alltags.

Du hast Du die Möglichkeit alle unsere Online-Trainings zu absolvieren oder auf externe Weiterbildungsangebote zurückzugreifen.



Das hört sich das nach dir an und du hast Lust gemeinsam mit uns durchzustarten? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung und lass uns wissen, ab wann du frühestmöglich anfangen kannst! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

StackFuel GmbH

Ansprechpartner: Dr. Alexander Eckrot

Nostitzstr. 20

10961 Berlin