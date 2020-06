Marketing Director (B2B) (m/w/d) bei StackFuel GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

In den letzten drei Jahren hat sich StackFuel zu einem der führenden innovativen Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science in Deutschland entwickelt. Im Zuge der digitalen Transformation unterstützen wir Konzerne, mittelständische Unternehmen und Scale-Ups dabei effektives, datengetriebenes Arbeiten intern zu realisieren. Wir arbeiten mit namenhaften Kunden, wie z.B. Daimler, Telefónica, Axel Springer oder Merck und wurden bereits mehrfach durch Industrie-Awards ausgezeichnet. Unser Team vereint der Wille den Status Quo des Lernens innerhalb von Unternehmen grundsätzlich zu verändern und durch gemeinsamen Einsatz Großes zu bewirken.







Jobbeschreibung

In deiner Position als Marketing Director (m/w/d) überzeugst du als Allround Marketing Talent mit Führungsqualitäten. Deine Hauptaufgabe ist es die Akquise neuer B2B Kunden voranzutreiben sowie die Marke StackFuel im DACH-Raum noch bekannter zu machen. Dabei koordinierst du operativ Kampagnen und entwickelst gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern kreative Ideen um StackFuel als Marktführer zu etablieren. Dabei arbeitest du sehr eng mit unserem Vertriebsteam zusammen und berichtest direkt an unseren Mitgründer & CEO. Bei uns hast Du die Chance, das Unternehmen aktiv und kreativ mit zu gestalten und den Grundstein für eine Karriere in einem aufstrebenden Scale-Up zu legen.





Deine Aufgaben

Du verantwortest die Konzeption, Ausrichtung und Umsetzung unserer B2B Marketing- und Kommunikationsstrategie.

Du trägst die Verantwortung der Inbound-Lead-Generierung über verschiedene Marketing-Kanäle und entwickelst diese stetig weiter.

Du entwickelst eine ganzheitliche Sicht auf unsere Customer Journey und Produktpalette und kommunizierst diese erfolgreich intern sowie extern.

Du steuerst die Konzeption und Umsetzung aller analogen und digitalen Marketing-Projekte wie z.B. Website, Case-Studies, Messeauftritte oder PR-Kampagnen Organisation von Messekonzepten oder anderen relevanten Marketing-Aktionen.

Du planst und realisierst Marketing-Kampagnen, bei welchen du für das Tracking sowie die Messbarkeit des Erfolges verantwortlich bist.

Du verantwortest alle für den Verkaufsprozess relevanten Marketingmaterialen und stimmst diese gemeinsam mit dem Vertrieb und der Produktentwicklung ab.

Du bist in engem Austausch mit wichtigen Referenzkunden und Partnern, um bestehende als auch neue Marketing-Projekte zu planen und umzusetzen.

Du unterstützt unser Business Development Team mit Kommunikationskonzepten rund um den Auf- und Ausbau neuer Geschäftsbereiche und Kooperationen.

Du bist gemeinsam mit der HR-Abteilung für Interviews von neuen Bewerbern sowie die Entwicklung der bestehenden Talente innerhalb des Marketingteams verantwortlich.

Du entwickelst rund um die Marke von StackFuel ein nachhaltiges Employerbranding.





Qualifikation

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare andere Ausbildung.

Du hast bereits mindestens 5 Jahre einschlägige B2B-Marketing-Erfahrung gesammelt und kannst eine entsprechende Erfolgsbilanz nachweisen.

Du besitzt die Fähigkeit komplexe Marketing-Kampanien und -Funnels selbstständig zu entwickeln und umzusetzen.

Du bist ein Teamplayer und Spaß an der Arbeit mit deinen Kollegen.

Du triffst pragmatische Entscheidungen und arbeitest stets lösungsorientiert.

Du besitzt Empathie für unsere Zielgruppen und generell eine Leidenschaft dafür Kundenbedürfnisse zu analysieren und auf diese einzugehen.

Du konntest bereits Erfahrung im Bereich SEA, SEO sowie unterschiedlichen Online Marketing Kanälen sammeln.

Du bringst Erfahrung in der Abstimmung und Koordination von Projekten mit vielen internen und externen Beteiligten mit.

Du kannst dir schnell neue Fähigkeiten aneignen und liebst Herausforderungen.

Du arbeitest KPI-basiert und besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten.

Du hast Erfahrung im Umgang mit Journalisten im Rahmen von PR-Arbeit.

Du konntest bereits Führungsqualitäten beweisen und hast Idealerweise bereits ein Team geführt und aufgebaut.





Benefits

Hervorragende Perspektive in einem aufstrebenden, schnell wachsenden Unternehmen.

Du bist Teil eines hochmotivierten, smarten und internationalen Teams, in dem auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes Mitglieds eingegangen wird.

Du übernimmst Verantwortung und kannst eigene Ideen einbringen und umsetzen.

Wir bieten eine flexible Organisationsstruktur, Homeoffice und sind ständig daran unsere internen Prozesse zu verbessern.

Wir leben eine offene Unternehmenskultur und nehmen jedes Feedback ernst.

Du wirst durch ein ESOP-Programm mit Anteilen an unserem Unternehmen beteiligt.

Du genießt flexible Arbeitszeiten in einem Büro in Berlin-Kreuzberg, mit höhenverstellbaren Schreibtischen, moderner IT-Infrastruktur, frischem Kaffee und gesundem Obst sowie vielfältigen Lunch-Optionen.

Du erlebst regelmäßige Teamevents auch außerhalb des beruflichen Alltags.

Du hast Du die Möglichkeit alle unsere Online-Trainings zu absolvieren oder auf externe Weiterbildungsangebote zurückzugreifen.



Das hört sich das nach dir an und du hast Lust gemeinsam mit uns durchzustarten? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung und lass uns wissen, ab wann du frühestmöglich anfangen kannst!

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.