Customer Care (m/w/d) bei Stadtbienen

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

STADTBIENE FÜR KUND*INNEN-SERVICE (M/W/D)

30h/Woche

Arbeitsort: Berlin Tempelhof/Neukölln

***



Stadtbienen ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen. Unsere Ziele sind die Förderung einer ökologischen Bienenhaltung und der Schutz von Honig- und Wildbienen im

städtischen Raum. Mit unseren Angeboten wollen wir Menschen und Unternehmen für einen achtsamen Umgang mit Bienen und der Natur begeistern.

Das ideelle Herz unseres Unternehmens ist das Kursangebot. In unseren Imker-

Jahreskursen bilden wir Menschen zu verantwortungsbewussten Bienenhalter*innen aus; in den Tageskursen können Interessierte zum ersten Mal Bienenluft schnuppern.

Im B2B-Bereich bieten wir eine ökologische Jahresbetreuung von Bienen durch erfahrene Imker*innen an Firmenstandorten an.

Das Kernteam von Stadtbienen besteht im Moment aus sieben Menschen im Hauptstadtbüro. Unser Projekt lebt von einer wertschätzenden Unternehmenskultur sowie der

aktiven Mitgestaltung und der selbstverantwortlichen Arbeit jedes*jeder Einzelnen.

Titel sind uns nicht wichtig. Wir betrachten die Arbeit und den Beitrag jeder Person als gleichwertig für den Erfolg von Stadtbienen. Unser Arbeitsalltag ist sehr vielseitig und

abwechslungsreich. Wir möchten unsere Angebote ausbauen und noch besser für Kund*innen und Interessierte da sein – dafür fehlst nur noch DU.

***

Deine Arbeitsbereiche

Du bist erste*r Ansprechpartner*in für Interessierte und Betreuer*in von Bestandskund*innen. Deine Hauptaufgabe ist die Bearbeitung aller Anfragen, die uns täglich per E-Mail und Telefon erreichen.

Du trittst unseren Kund*innen freundlich und hilfsbereit gegenüber auf und repräsentierst uns dabei als modernes und professionelles Sozialunternehmen.

Du bist die Schnittstelle zwischen unserem Hauptstadtbüro und dem externen Berliner Dienstleister für Logistik und Versand rund um unsere Angebote.

Du betreust unseren Online-Shop (Wordpress/WooCommerce).

Die Abläufe für diese Arbeitsbereiche gestaltest du selbstständig und eigenverantwortlich.

Als Teil des Orga-Teams übernimmst du Assistenz-Aufgaben rund um die Durchführung unserer Angebote, z. B. das Vertragsmanagement, das technische Onboarding und die Terminplanung für unsere ca. 45 Imker*innen.

Dein Profil

Du hast mindestens 1 Jahr relevante Arbeitserfahrung im Bereich Kundenservice.

Du kannst dich gut ausdrücken und bleibst auch in stressigen Situationen gelassen und sachlich.

Du bewegst dich schnell und selbstsicher in digitalen Umgebungen, bist mit Office-Anwendungen vertraut und bereit, dich in neue Programme und in unser Online-Shop-System einzuarbeiten.

Du fühlst dich wohl, wenn du dir Abläufe etablieren und Aufgaben routiniert abarbeiten kannst.

Du hast Lust, deine Arbeitsbereiche aktiv auszugestalten, Prozesse zu analysieren und kontinuierlich zu verbessern. Dabei bist du experimentierfreudig und hast keine Angst, Entscheidungen zu treffen und auch mal Fehler zu machen.

Du hast Interesse an einer langfristigen Beschäftigung.

Du hast ein Herz für Tiere und die Umwelt und hast Lust, viel Neues über Bienen und Stadtimkerei zu lernen.

Das bieten wir dir

Eine wertschätzende Unternehmenskultur

Einen Job mit Sinn in einem kleinen, motivierten Team

Home-Office & flexible Arbeitszeiten

Team-Supervision & Feelgood-Management

Faire Bezahlung bei 30 h/Woche

BVG-Abo-Monatsticket

Überstundenausgleich

***

Bewerbungsverfahren

Wir laden ausdrücklich Menschen jedes Alters und Geschlechts, jeder Herkunft, Sexualität, Religion und Hautfarbe dazu ein, sich bei uns zu bewerben.