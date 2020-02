HR & Recruiting Manager / Personalreferent (m/w/d) bei Stocard GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Mit über 45 Millionen Nutzern ist Stocard einer der führenden Mobile Wallets weltweit. Unser internationales und motiviertes Team revolutioniert wie Menschen einkaufen, bezahlen und Finanzdienstleistungen nutzen. Unser Team ist das Herzstück von Stocard. Als unser/e HR & Recruiting Manager/in schaffst du die Basis für unser Team sich voll und ganz auf die spannenden Projekte zu fokussieren und hilfst unseren Mitarbeitern ihr Potenzial vollends zu entfalten. Du brennst für alle HR-Themen, die dir tagtäglich über den Weg laufen, nimmst dich dieser an und setzt sie leidenschaftlich in die Tat um. Du spürst neue Talente für unser internationales Team auf und begeisterst sie für unser Team. Eine neue und spannende Herausforderung im Kern eines schnell wachsenden Startups erwartet dich, sei Teil unseres Wachstums!







Diese Projekte warten auf dich ...

Du bringst spannende HR-Projekte voran und arbeitest hierbei eng mit den Teams aller Bereiche zusammen

Du stehst unserem Team mit Rat und Tat zur Seite und stellst unsere globale HR-Compliance sicher

Du verantwortest unsere gesamte Personaldatenbank, übernimmst hierbei beispielsweise die Erstellung von Verträgen sowie On- und Off-boarding

Du steuerst und verbesserst unsere HR-Prozesse und -Strukturen, treibst Themen wie Performance-Management, Compensation & Benefits, Personalentwicklung etc. weiter

Du übernimmst den gesamten Recruiting-Prozess für verschiedene Bereiche bei Stocard; von der Stellenausschreibung bis hin zum Screening, Interviewing und Closing, auch unterstützt du den Ausbau unseres Talent-Pools durch Active Sourcing

Du organisierst Recruiting Events, bereitest sie vor und bist Teil dieser

Du unterstützt die Positionierung von Stocard als Arbeitgeber über verschiedenen Employer Branding Themen







Erfahrungen und Kenntnisse, die wir spannend finden ...

Du bist Personaler mit Herzblut mit ansteckender Motivation und Unternehmergeist

Du verstehst es auf zwischenmenschlicher Ebene zu kommunizieren, hast ein gutes Gespür für Teams und Spaß am Umgang mit Menschen

Universitätsabschluss mit HR-Fokus oder vergleichbare Ausbildung

1-3 Jahre relevante Berufserfahrung im HR Management

Lösungsorientierte und punktgenaue Arbeitsweise

Organisationstalent und ein Auge fürs Detail

Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift







Das und mehr erwartet dich bei uns ...

Ein motiviertes und freundschaftlich verbundenes Team

Eine inspirierende Atmosphäre in einem modernen, offenen Büro mit wunderschönem Ausblick über den Hafen

Ausgezeichnetes Equipment deiner Wahl

Skill-Sharing, Tech-Talks

Regelmäßige Teamevents, frisches Obst und Getränke

Subventionierte Mitgliedschaft im Fitnessstudio







Stocard is dedicated to creating a workplace for exceptionally talented and passionate people to thrive, no matter their background. We love to grow our team and we do believe that talent comes in every shape. Only the broadest talent possible can foster innovation and create the best product for our users. We embrace qualified individuals from all walks of life and are looking for people who help us shape our journey as the next step of theirs. Talent and passion is what matters to us - so what’s yours?