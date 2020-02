Internship (m/w/d) - Experimental Growth Unit bei Studiotools

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Ein Internship Programm für Macher und Innovatoren. In den rund 6 Monaten des Programms wirst Du unzählige Ideen entwickeln und diese direkt testen. Du wirst über 100 schnelle Wachstumsexperimente durchführen und das vielleicht beste Dutzend davon anhand des Build-Measure-Learn Feedback Loops weiterentwickeln und skalieren.

Es geht also nicht um inkrementelle Verbesserungen, sondern darum unabhängig vom Tagesgeschäft die “Growth Engine” für die nächsten Expansionsschritte zu bauen. Dabei wirst Du von unserem erfahrenem Team aus Designern, Marketing-, Innovations- und Salesspezialisten begleitet.





Was ist spannender: Eine grosse Marke aufbauen oder eine grosse Marke verwalten?

Wir sind Studiotools. Unser Anspruch ist es die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Unsere erste Kollektion wurde von der international renommierten Designpublikation FRAME hat uns als "the visual midpoint of today’s modern office" bezeichnet, mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichnet und zu unseren Kunden zählen viele der innovativsten Unternehmen der Welt.

Ende 2017 haben wir angefangen und mit Studiotools einen fulminanten Start hingelegt. Internationale Innovationsteams, Tech-Companies und Designstudios haben unser Whiteboard-System überall eingesetzt – so dass die Produktionskapazität unser grösstes Problem war. Inzwischen haben wir unsere Supply Chain vollständig erneuert und sind bereit für die weitere Expansion. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft der Arbeit und hilf uns Studiotools als grosse Marke aufzubauen.







Dein Profil

Wenn Du nicht verwalten – sondern gestalten willst, bist Du bei uns genau richtig. Was wir suchen sind “Macher” mit hohen Ambitionen die sich nicht mit dem ersten besten Ergebnis zufrieden geben sondern dafür brennen kühne Ziele zu erreichen.

Du hast dein Studium (Kommunikation, Wirtschaft, etc.) kürzlich erfolgreich abgeschlossen.

Du solltest mit aktuellen Innovationsmethoden, insbesondere mit dem Build-Measure-Learn Feedback Loop vertraut sein – und darauf brennen "hands-on" zu experimentieren und zu lernen.

Du hast praktische Kenntnisse / Erfahrungen im Erstellen von Inhalten. Ob dies nun Social Media / Online Marketing (Content Creation, Ads, Analytics), Webtechnologie, Multimedia Production, Visuelle Kommunikation oder UX Desgin ist spielt nicht so eine grosse Rolle. Wichtig ist, dass Du in der Lage bist in zumindest einem Bereich Inhalte im Rahmen von Experimenten selbst zu erstellen.

Die wichtigste Anforderung ist jedoch, dass Du in der Lage bist dich sehr schnell in unbekannte Themen und Bereiche einzuarbeiten und dabei von einer grossen Neugierde getrieben bist. Wir wissen ja noch nicht, welche Experimente anstehen werden und wohin uns die Ergebnisse führen werden. Daher ist es absolut entscheidend, dass du Dich stets von der Wirksamkeit leiten lässt – und nicht von dem was Du schon kannst oder kennst.





Bewerbung

Bitte mit CV ausschliesslich über unser Job-Portal.