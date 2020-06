Senior Online Marketing Manager (m/w/d) - führendes EdTech Start-up bei StudySmarter UG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns



Von Lernplänen, automatisch erstellten Mind-Maps, in Rekordzeit erstellten Karteikarten & Zusammenfassungen bis zu detaillierten Statistiken - alles was Lernende für die Prüfungsvorbereitung brauchen auf einer Plattform.

StudySmarter ist ein führendes EdTech Startup aus München. Das Spin-Off der TU München & LMU München entwickelt eine intelligente und inhaltsunabhängige Plattform für das lebenslange Lernen. Die StudySmarter Lernplattform wurde 2018 erstmals veröffentlicht und wird aktuell von mehr als 850.000 Lernenden in der DACH Region aktiv genutzt. StudySmarter wurde von Hochschulvertretern und Bildungsexperten zum besten EdTech Startup in Deutschland und Europa gekürt. Das Startup hat den Hauptsitz in München und beschäftigt mehr als 40 Mitarbeiter. Die Vision von StudySmarter ist es, modernste Technologie zu benutzen, um es jedem zu ermöglichen die eigenen Bildungsziele zu erreichen.





Deine Aufgaben

Als Online Marketing Manager bei StudySmarter bist du hauptverantwortlich für unsere Paid Marketing Kanäle. Im kontinuierlichen Austausch mit unserem Produkt-, und Content Teams entwickelst du insbesondere Paid Ads Konzepte und kümmerst dich ebenfalls um die Implementierung. Das Ziel: StudySmarter als Nummer 1 EdTech weltweit zu positionieren. Eine sehr wichtige Position mit viel Verantwortung und viel Potential für deine persönliche Weiterentwicklung!



Paid Ads Strategie & Implementierung mit Budget Verantwortung

Management von Facebook Business Manager, Google Ads, Apple Search Ads, etc.

Paid Analytics mit Google Analytics, diversen Pixels, Google Tag Manager & Co.

Performance Marketing & Kampagnenoptimierung

Online-Marketing Datenanalyse

Identifizierung & Tracking von Key Paid Ads KPIs

Paid Ads Kampagnen Erstellung & Optimierung (inkl. Audience & Creative)

Retargeting

Marktanalyse

Abstimmung von Produkt & Online Auftritt

Diese Position beinhaltet Mitarbeiterverantwortung für ein Marketing Team. Du arbeitest direkt mit dem Mitgründer & CMO von StudySmarter zusammen.







Dein Profil

Du hast mehr als 3 Jahre Berufserfahrung im Paid Ads Bereich (oder ähnliche Rolle)

Du hast viel Erfahrung mit Paid Ads Tools wie z.B. Facebook Business Manager (Instagram & Facebook), Google Ads, & Co.

Du hast viel Erfahrung mit Analytics Tools wie z.B. Google Analytics, Google Search Console

Du hast Kenntnisse im Adobe Creative Cloud Bereich

Du hast eine Expertise im A/B Testing

Du hast viel Erfahrung im Bereich Content Marketing / Content Erstellung

Du hast viel Erfahrung im Bereich Kooperationsmanagement & Akquise

Du bist ein Teamplayer

Du hast erste Erfahrungen in der Führung von Mitarbeitern gesammelt

Du sprichst & schreibst fliessend Deutsch & Englisch







Warum Wir

Du kannst Teil des besten deutschen Edtech-Startups in einer hochinteressanten Wachstumsphase werden

Du wirst einen echten Einfluss auf unsere Welt haben, indem Du die Art und Weise, wie wir lernen, veränderst

Du wirst dich persönlich und fachlich weiterentwickeln

Du wirst vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen

Wir bieten dir ein attraktives Vergütungsprogramm inkl. Mitarbeiteranteilen

Wir haben ein Büro mit Aussicht im Herzen von München - genau am Karlsplatz Stachus (inklusive Tischtennis, PlayStation, Darts, Snacks & Getränke)

Wir sind ein talentiertes, vielfältiges Team ohne Hierarchien

Du kannst dein eigenes Equipment wählen (Laptop deiner Wahl & Noise Cancelling Kopfhörer)

StudySmarter UG

Sonnenstraße 1

80331 München