Entrepreneur in Residence (m/w/d) mit Fokus Sales Growth für KMU SaaS Startup bei Superchat

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

In Deutschland gibt es mehr als drei Millionen kleine und mittelgroße Unternehmen, die in vielen Fällen unter-digitalisiert sind. Mit unserer neu gegründeten B2B SaaS Firma unterstützen wir diese große Zielgruppe dabei digitale Kunden-Kommunikation zu ermöglichen. Das Startup sitzt in Berlin Mitte und wurde bereits in einer frühen Phase von namenhaften, unternehmerischen Investoren finanziert.





Aufgaben

Übernahme von Verantwortung in internen Business Development Projekten in enger, direkter Zusammenarbeit mit den Gründern

Unterstützung beim initialen Aufbau der Outbound Sales Organisation (Rekrutierung, Onboarding, Vertriebssteuerung, Lead Managment, Sales Collaterals, CRM, Outbound Kampagnen)

Aufsetzen von Marketing Kampagnen zur Generierung von Inbound Leads

Auswahl und Einführung von IT Systemen

Sonstige Themen, die kurzfristig aufkommen. Du bist “Feuerwehrmann/-frau”, und wirst dort eingesetzt wo es am meisten brennt!





Qualifikation

Du besitzt ein sehr gutes abgeschlossenes Hochschulstudium (oder bist in den Endzügen), idealerweise mit den Schwerpunkten Management / BWL / Marketing / Wirtschaftsinformatik.

Du denkst analytisch und Engpass-orientiert. Gleichzeitig bist du „street-smart“ und handelst nicht zu akademisch/theoretisch.

Du übernimmst zu 100% Verantwortung und hast eine “hands-on Mentalität”.

Du bist extrem lernfähig und lernwillig. Du arbeitest dich ständig in neue Themen ein und machst Dinge, die du davor noch nie getan hast.





Benefits

Die Möglichkeit in kurzer Zeit unternehmerisch extrem dazu zu lernen und dich auf neue Situationen einzulassen.

Direkte Zusammenarbeit mit den Unternehmensgründern als Ausbildung für eine potenzielle eigene Gründung

Begleitung eines Startups in der frühen Wachstumsphase und Einbeziehung in Finanzierungsrunden mit VC Investoren 100% eigenständige Arbeitsweise und Ergebnisverantwortung

Company Values: