City Lead (m/w/d) bei Swapfiets

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wir sind Swapfiets

Wir sind Swapfiets - das erste Fahrradabo weltweit. Mit unserem Konzept stellen wir die Fahrradwelt auf den Kopf. Angefangen hat alles als Start-up in Delft (Holland) mit 40 gebrauchten Fahrrädern und nun sind wir mit unseren selbst entworfenen Fahrrädern in über 40 Städten in 4 Ländern aktiv. Wie wir das geschafft haben? Durch unseren unglaublichen Service! So überzeugen wir heute bereits mehr als 100.000 zufriedene Kunden. Doch wir wollen noch viel weiter und dafür brauchen wir Dich.







Deine Mission

Du radelst als gutes Beispiel voran und bist ein wahrer Swapfiets Ambassador. Für dein Team bist du Vorbild und Anlaufpunkt bei Fragen und Sorgen. Und ganz nebenher sorgst für einen reibungslosen Ablauf im Store und in der ganzen City.

Du baust dein Swapper oder Team auf, indem du die besten Werkstudenten und Minijobber in deiner Stadt findest. Darüber hinaus übernimmst du ebenfalls das Warehouse Recruitment federführend.

Damit wir jederzeit den ultimativen Swapfiets Service bieten können, übernimmst du die Einsatzplanung und stellst sicher, dass dein Team guten Service liebt sowie kennt

Auch im Warehouse läuft das jederzeit rund, damit es so bleibt implementierst und optimierst Prozesse gemeinsam in den Mechanikern vor Ort

Dank kleinen und großen Marketingaktionen kennt jeder Swapfiets in deiner Stadt und du unterstützt tatkräftig bei der Planung

Auch Unternehmen brauchen Swapfiets - Damit sie das wissen, hilfst du uns bei der Suche nach den passenden Partnern

Dein Regional Team ist jederzeit an deiner Seite - Zusammen bringt ihr die ganze Region aufs Swapfiets!







Das macht dich herausragend!

Aus der Uni raus und rein in den Mobility Traumjob mit Verantwortung, das willst du!

Die Herausforderungen der Arbeitswelt hast du bereits dank Studentenjobs, Praktika oder in deinem ersten Vollzeitjob kennengelernt

Die Aussicht ein Team zu führen begeistert dich und du hattest bereits erste Berührungspunkte - Sei es durch erste Berufserfahrung, Volunteering oder durch Uni-Gruppen

Deine schnelle Auffassungsgabe und deine Liebe zu smarten Entscheidungen haben dich schon weit gebracht

Ausgezeichneter Service und höchste Qualität sind für dich eine Selbstverständlichkeit

Ad-hoc Aufgaben bringen dich nicht aus der Fahrradspur - Du kannst Prioritäten jederzeit mit einem Lächeln setzen

Und wenn wir ins Englische switchen - You just keep on rolling with the same enthusiasm







Das bekommst du, um loszulegen

Freedom & Responsibility – Wir geben dir den Raum und die Verantwortung zu wachsen und jeden Tag noch besser zu werden

Deine Lernkurve unterstützen wir mit unserem Academy Programm sowie dem Onboarding in Amsterdam und Berlin

Das beste Team überhaupt in deiner Stadt, in deiner Region, in ganz Deutschland und Swapfietsweit - Zusammen erreichen wir unsere Zielen und feiern unseren Erfolg

Und selbstverständlich kriegst du auch dein eigenes Swapfiets







Bereit für die Herausforderung? Bewirb dich jetzt!