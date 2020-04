(Senior) HR Specialist (m/w/d) - Payroll & HR Services Germany bei Swapfiets

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Wir sind Swapfiets

Wir sind Swapfiets - das erste Fahrradabo weltweit. Mit unserem Konzept stellen wir die Fahrradwelt auf den Kopf. Angefangen hat alles als Start-up in Delft (Holland) mit 40 gebrauchten Fahrrädern und nun sind wir mit unseren selbst entworfenen Fahrrädern in mehr als 40 Städten in 4 Ländern aktiv. Wie wir das geschafft haben? Durch unseren Service! So überzeugen wir heute bereits mehr als 100.000 zufriedene Kunden. Doch wir wollen noch viel weiter und dafür brauchen wir Dich!







Deine Mission

Du übernimmst eigenständig den HR Services & Payroll Bereich für den deutschen Markt und beweist wie Swaptastic HR sein kann.

Du stehst unserem Team bei Fragen zum deutschen Lohnsteuer- sowie Sozialversicherungsrecht jederzeit bei Seite, den First-Level-Support für deutsches Arbeitsrecht übernimmst du ebenfalls

Du übernimmst die vorbereitende Lohnbuchhaltung und bist erster Ansprechpartner (m/w/d) für unser externes Lohnbüro

Erstellen von Verträgen, Vertragsänderungen, Bescheinigungen sowie Zeugnissen liegt ebenfalls in deinem Verantwortungsbereich

Kontinuierliche Optimierung sämtlicher HR Services Prozesse und damit man weiß, was besser heißt, übernimmst du auch die Prozessdokumentation

Zusammen mit dem niederländischen HR Services Team, erkennst du Potenziale, um die bestehende HR-Software weiter zu verbessern







Das macht dich herausragend

Du lebst HR und hältst dich mit Freude auf dem Laufenden - sei es Gesetzesänderungen, Rechtsprechung oder neue HR Innovationen.

Die operativen Herausforderungen von Payroll und HR Services kennst du dank deiner fundierten beruflichen Erfahrung

Im deutschen Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht fühlst du dich zu Hause und kannst auch die schwierigsten Sachverhalte einfach erklären

Du liebst den Start-up Vibe - du begeisterst für dich die hohe Geschwindigkeit und viele Veränderungen

… doch weißt du auch ganz genau wie wichtig Prozesse und Standards für ein schnelles Wachstum sind

Ad-hoc Aufgaben bringen dich nicht aus der Fahrradspur - Du kannst Prioritäten jederzeit mit einem Lächeln setzen und

Ob selbstständig oder im Team - deine Aufgaben und Projekte erledigst du jederzeit gewissenhaft

Deutsch sprichst und schreibst du auf muttersprachlichem Niveau und wenn wir ins Englische switchen - You just keep on rolling with the same enthusiasm





Thank God it's Monday

Wir wollen, dass du jeden Tag happy zur Arbeit kommst

Wir verändern die urbane Mobilität mit dem ersten Fahrradabo der Welt - gestalte mit uns die Zukunft der Mobility

Swaptastic Team Swapfiets-weit – Sei es im Country Office, Berlin, Deutschland oder in allen anderen Swapfiets Ländern, wir sind ein Team und wir arbeiten zusammen, um unsere Ziele zu erreichen

.. und um entspannt zur Arbeit zu fahren, kriegst du selbstverständlich dein eigenes Swapfiets

Zeig uns wie Swaptastic du bist!

Bewirb dich noch heute online! Lebenslauf ist ausreichend. Ein Foto mit dir und deinem Fahrrad ist natürlich immer gerne gesehen. Bei Fragen steht dir Franziska jederzeit zu Verfügung.