Werkstudent (m/w/d) - Brand Activation & Event bei Swapfiets

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wir sind Swapfiets!

Wir sind Swapfiets - das erste Fahrradabo weltweit. Mit unserem Konzept stellen wir die Fahrradwelt auf den Kopf. Angefangen hat alles als Start-up in Delft (Holland) mit 40 gebrauchten Fahrrädern und nun sind wir mit unseren selbst entworfenen Fahrrädern in mehr als 40 Städten in 4 Ländern aktiv. Wie wir das geschafft haben? Durch unseren Service! So überzeugen wir heute bereits mehr als 100.000 zufriedene Kunden. Doch wir wollen noch viel weiter und dafür brauchen wir Dich!





Deine Mission

Du übernimmst einen wichtige Rolle im operativen Eventmanagement - Du unterstützt unsere Cities in der Planung, Organisation und Durchführung bei kleinen und großen Veranstaltungen

In die strategische Eventplanung bist du ebenfalls involviert, wir brauchen deinen Input, damit wir über das Jahr verteilt präsent sind

Die Brand hast du ebenfalls jederzeit im Blick und unterstützt du uns bei der Umsetzung von Kampagnen hinsichtlich Copy sowie Prints

Damit auch jederzeit Goodies und Materialien vorhanden sind, koordinierst du deren Einkauf

Übernahme von ersten eigenen Projekten von Entwicklung bis Projektauswertung







Das macht dich herausragend!

Du studierst derzeit und kannst es nicht erwarten dein Wissen in der Praxis anzuwenden

Herausragende Kommunikationsstärke - du findest jederzeit das richtige Wort egal ob im Deutschen oder Englischen

Mit deinem Auge fürs Detail hast du bisher noch so jeden kleinen Rechtschreibfehler entdeckt

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, Lust dir schnell neues Wissen anzueignen sowie dich neuen Anforderungen anzunehmen







Thank God it's Monday!

Wir wollen, dass du jeden Tag happy zur Arbeit kommst

Wir verändern die urbane Mobilität mit dem ersten Fahrradabo der Welt - gestalte mit uns die Zukunft der Mobility

Swaptastic Team Swapfiets-weit – Sei es im Country Office, Berlin, Deutschland oder in allen anderen Swapfiets Ländern, wir sind ein Team und wir arbeiten zusammen, um unsere Ziele zu erreichen

.. und um entspannt zur Arbeit zu fahren, kriegst du selbstverständlich dein eigenes Swapfiets







Bereit für die Herausforderung? Bewirb dich jetzt!