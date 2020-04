UX-Designer und/oder Programmierer (m/w/d) bei Syspedics UG (haftungsbeschränkt)

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Wir sind ein junges Berliner Start-Up und haben in den letzten Wochen ein Visualisierungstool entwickelt, dass bei der Bewältigung der Corona-Krise wertvolle Dienste leisten wird und bereits in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bereich der Epidemiologie perfektioniert wird. Bisher haben wir das Tool komplett pro bono und auf eigene Kosten entwickelt, und das wird auch noch eine Weile so bleiben.

Bis dahin suchen wir dringend eine(n) UX-Designer*in und/oder Programmierer*in mit sehr guten JavaScript-Kenntnissen, der/die uns in den nächsten Wochen bei der Weiterentwicklung und nötigen Anpassungen unterstützt. Auch diese(r) müßte bereit sein, anfangs pro bono zu arbeiten bis die Finanzierung abschließend geklärt ist.