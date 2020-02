Werkstudent (m/w/d) Business Development & CRM bei TalentRocket GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Level up your career & become a part of the TalentRocket family!



Wer sind wir

TalentRocket ist die führende Karriereplattform für Juristen in Deutschland und Österreich. Bei uns finden Studenten, Referendare und Volljuristen alle Informationen für ihre Karriere und können sich direkt bei spannenden Arbeitgebern bewerben. TalentRocket wächst und startet jetzt im Medizinbereich!

Marktführer im Legal Recruiting

Über 250 Kunden im juristischen Bereich

Aufstrebendes Start-Up

Teamspirit







Wie bringt TalentRocket dich weiter

... Erlebe Business Development auf einem neuem Level

... Du bist verantwortlich für die Datenbankpflege in unserem CRM-System Salesforce

... Dynamisches und begeisterungsfähiges Team, Start-up Flair, flache Hierarchien und einem Gehalt deutlich über dem Start-Up Durchschnitt

Betriebliche Altervorsorge

Mentoring & Training

Attraktives Gehalt

Getränke, Teamlunches, Teamevents, ...







Das bringst du mit!

Eingeschriebener Student (m/w/d)

Analytische und rhetorische Fähigkeiten sowie ein gutes technisches Verständnis

Motivation, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Spaß in einer “never stop learning” Kultur

Fließende Deutschkenntnisse (C2 Niveau)

Bewirb dich jetzt und werde eine TalentRakete!