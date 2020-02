Junior Customer Success Manager (m/w/d) bei Talentry GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Bist Du bereit für eine neue Herausforderung? Wir suchen die talentiertesten Junior Customer Success Manager (m/w/d) die eine Passion dafür haben, sich mit unserem innovativen Produkt auseinanderzusetzen, um eine erfolgreiche HR-Digitalisierung zu voranzutreiben und zu ermöglichen. Du genießt es, mehrere Projekte gleichzeitig zu steuern, setzt Deine Ideen schnell in die Tat um und Du begeisterst Dich für innovative Software-Lösungen? Bei Talentry hast Du vom ersten Tag an die Möglichkeit, Deine eigenen Ideen in einem dynamischen Arbeitsumfeld einzubringen.







Deine Aufgaben

Du verantwortest die Kundenbindung, Zufriedenheit und den Erfolg innerhalb Deines Kundenportfolios

Kundenbindung, Zufriedenheit und den Erfolg innerhalb Deines Kundenportfolios Du berätst Deine Kunden proaktiv und lieferst stetige Wertschöpfung von Beginn an

Du verantwortest das Onboarding neuer Kunden, verhilfst ihnen schnell zu erster Wertschöpfung und unterstützt bei der Erkundung, dem Design und der Konfiguration je nach Bedarf

Du kümmerst Dich um eine enge Bindung und Kommunikation mit Deinen Kunden und stellst sicher, dass die Verwendung unseres Produkts zu sichtbarem Erfolg im Recruiting führt

Du stellst eine hohe Verlängerungsrate von Bestandskunden sicher

Du ermöglichst eine außerordentliche Kundenbindung und stellst langlebige Kundenbeziehungen sicher

Du treibst das Kundeninteresse stetig voran – über Referenzen, Case Studies und Teilnahmen an unseren jährlichen Customer Days

Du generierst Upselling Aktivitäten und kümmerst Dich um Geschäftsbeziehungen innerhalb des bestehenden Kundenportfolios

Du kollaborierst mit Deinen Kollegen in cross-funktionalen Teams, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und Produkt-Feedback in neue Lösungen zu integrieren

Du fungierst als Vordenker und Fürsprecher für Talentry in Webinaren und Events







Dein Profil

Idealerweise besitzt Du erste relevante Berufserfahrung in einer stark kundenbezogenen Rolle (im Bereich Customer Success, Consultancy oder Key Account Management - Erfahrung im SaaS-Umfeld ist von Vorteil

erste relevante Berufserfahrung in einer stark kundenbezogenen Rolle (im Bereich Customer Success, Consultancy oder Key Account Management - Erfahrung im SaaS-Umfeld ist von Vorteil Erfahrungen im Bereich Talent Acquisition, HR oder Employer Branding sind ein Plus

Du besitzt sehr gute Projekt- Management Fähigkeiten und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität

Du bringst hohe Selbstmotivation mit und bist ein proaktiver Teamplayer, der über starke kommunikative Fähigkeiten und Gefühl für zwischenmenschliche Beziehungen verfügt

Du bist diplomatisch, taktvoll und gelassen bei Kundenproblemen und Eskalationsfällen

bei Kundenproblemen und Eskalationsfällen Du sprichst fließend Deutsch und Englisch







Was wir dir bieten

MacBooks als Standard Device

Individuelles Budget für Weiterentwicklung

Flexible Arbeitszeiten & Home Office

Wettbewerbsfähiges Gehalt

Regelmäßige Teamevents und Office Brunch

28 Tage bezahlter Urlaub pro Jahr

Agile Umgebung

Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungsfindung

Lunch Bezuschussung, frisches Obst, Snacks und Getränke

Umzug- & Visumsunterstützung

Modernes Büro im Herzen von München

Die Talentry GmbH ist ein Software-Unternehmen und gehört seit 2013 zu den führenden Anbietern für cloudbasierte Recruiting-Lösungen. Unsere Mission: Connecting people with organizations they love. Genau das treibt uns täglich an, die Recruiting Plattform der Zukunft zu entwickeln, bei der das Talent im Mittelpunkt steht. Wir helfen Unternehmen wie ProSiebenSat.1, OTTO, Henkel, Vodafone und Universal Music, die richtigen Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu identifizieren, zu begeistern und zu gewinnen. Talentry hat seinen Sitz in München und London und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter.