Junior Sales Manager / Business Development Representative (m/w/d) bei Talentry GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Beschreibung

Wir suchen ab sofort eine(n) hochmotivierte(n) Junior Sales Manager/ Business Development Representative (w/m/d) mit Spaß an der Unterstützung bei dem Verkauf von innovativen Software-Produkten. Bei uns bekommst Du die Chance, Dich und Deine Ideen in einem dynamischen Umfeld von Tag 1 an zu verwirklichen.





Deine Aufgaben

Der Fokus wird in Deinen ersten 12 Monaten auf der Erschließung neuer Potentiale durch Neukundenakquise über diverse Vertriebskanäle (Telesales etc.) liegen

Du identifizierst spezifische Kundenbedürfnisse und -wünsche

Du stimmst dich eng mit dem Marketing und dem Sales Bereich ab, um das Erreichen der Umsatz- und Vertriebsziele sicherzustellen

Du entwickelst und setzt Strategien und Pläne für die direkte Kundenansprache um

Du übernimmst die Verantwortung für Terminvereinbarungen und Weitergabe generierter Leads

Mit Hilfe unseres CRM-Systems gewährleistest Du die sorgfältige Pflege der Unternehmenskontakte

Bei Interesse kannst Du das Unternehmen auf Messen im deutschsprachigen Raum mit vertreten

Im zweiten Jahr entwickelst Du dich zu einer Sales Manager Rolle hin und begleitest den Vertrieb zu ersten Kundenterminen und führst Webinare durch





Dein Profil

Du hast ein digitales Mindset und interessierst dich für IT-Themen, dazu gehört eine technische Affinität und schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit Software

Du bist ein Vertriebstalent, rhetorisch stark und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf.

Du verfügst über eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsstärke und überzeugst damit auch Skeptiker

Du bist begeisterungsfähig, hast Interesse an Start-Ups und übernimmst gerne Verantwortung

Eine proaktive, präzise und strukturierte Arbeitsweise sowie Belastbarkeit machen Dich aus

Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

Du möchtest Dich längerfristig in eine Sales Rolle entwickeln





Was wir Dir bieten

MacBooks als Standard Device

Individuelles Budget für Weiterentwicklung

Flexible Arbeitszeiten & Home Office

Wettbewerbsfähiges Gehalt

Regelmäßige Teamevents und Office Brunch

28 Tage bezahlter Urlaub pro Jahr

Agile Umgebung

Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungsfindung

Lunch Bezuschussung, frisches Obst, Snacks und Getränke

Umzug- & Visumsunterstützung

Modernes Büro im Herzen von München

Die Talentry GmbH ist ein Software-Unternehmen und gehört seit 2013 zu den führenden Anbietern für cloudbasierte Recruiting-Lösungen. Die Recruitment-Marketing-Plattform von Talentry befähigt Unternehmen, mithilfe der Netzwerke ihrer Mitarbeiter neue Quellen für potentielle Bewerber zu erschließen, die Arbeitgebermarke mit der Verbreitung von relevanten Inhalten nachhaltig zu stärken und Beziehungen zu Kandidaten für künftige Positionen aufzubauen und zu pflegen. Talentry steigert die Produktivität unterschiedlichster Recruiting-Kanäle, um Talente mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen und unterstützt Unternehmen dabei, den Fachkräftemangel zu besiegen. Zu den Kunden zählen zahlreiche DAX-Unternehmen sowie weitere namhafte internationale Unternehmen. Talentry hat seinen Sitz in München und London und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter.