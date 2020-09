Senior Finance & Operations Manager (w/m/d) bei Talentry GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Die Talentry GmbH ist ein Software-Unternehmen und gehört seit 2013 zu den führenden Anbietern für cloudbasierte Recruiting-Lösungen.

Unsere Mission: Connecting people with organizations they love. Genau das treibt uns täglich an, die

Recruiting Plattform der Zukunft zu entwickeln, bei der das Talent im Mittelpunkt steht. Wir helfen Unternehmen wie ProSiebenSat.1, OTTO, Henkel, Vodafone und Universal Music, die richtigen Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu identifizieren, zu begeistern und zu gewinnen.

Du beherrschst die komplette Klaviatur einer schlagkräftigen Finance-Abteilung und möchtest ein aufstrebendes Start-up in der Scale-Phase nach vorne bringen? Dann passt du perfekt zu uns!

Wir suchen ab sofort einen Senior Finance & Operations Manager (w/m/d), der den Bereich Finance aufbaut. Hier erhältst du die Chance, deine eigenen Themen von der Konzeption bis zur Umsetzung zu steuern und treibst innovative Lösungen in unserem Finance-Bereich voran. Eine steilere Lernkurve gibt es nicht. Daneben versprechen wir dir, dass der Spaß nicht zu kurz kommt.





Deine Aufgaben

Leadership : Du leitest das Finance-Team und bist Teil des Leadership-Teams

: Du leitest das Finance-Team und bist Teil des Leadership-Teams Accounting : Du verantwortest eigenständig unsere (Lohn-)Buchhaltungsprozesse und koordinierst unsere Monats-, Quartals-, Jahresabschlüssen & externe Audits gemeinsam mit unserer externen Buchhaltung

: Du verantwortest eigenständig unsere (Lohn-)Buchhaltungsprozesse und koordinierst unsere Monats-, Quartals-, Jahresabschlüssen & externe Audits gemeinsam mit unserer externen Buchhaltung Financial Planning : Du verwaltest das operative Controlling (Budgetplanung, Überwachung und Review, Financial Forecasting, etc.)

: Du verwaltest das operative Controlling (Budgetplanung, Überwachung und Review, Financial Forecasting, etc.) Treasury : Du leitest unser Debitoren- und Kreditorenmanagement und führst Optimierungsprojekte zur Verbesserung unseres Working-Capitals durch

: Du leitest unser Debitoren- und Kreditorenmanagement und führst Optimierungsprojekte zur Verbesserung unseres Working-Capitals durch Fund Raising : Du evaluierst und akquirierst alternative Finanzierungsinstrumente (Fremdkapital, Öffentliche Fördermittel, Venture Debt etc.) und managst externe Finanzierungsrunden (Case Modelling & Due Dilligence)

: Du evaluierst und akquirierst alternative Finanzierungsinstrumente (Fremdkapital, Öffentliche Fördermittel, Venture Debt etc.) und managst externe Finanzierungsrunden (Case Modelling & Due Dilligence) Reporting & Analysis : Du bereitest (monatliche) Finanzberichte, ad-hoc und in-depth Analysen vor und hilfst so die Produktivität zu steigern und wichtige Wachstumsentscheidungen zu treffen

: Du bereitest (monatliche) Finanzberichte, ad-hoc und in-depth Analysen vor und hilfst so die Produktivität zu steigern und wichtige Wachstumsentscheidungen zu treffen Operations : Mit deiner Erfahrung im Projektmanagement verbesserst du unsere internen Prozesse nachhaltig und koordinierst eigenständig strategische Projekte in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung

: Mit deiner Erfahrung im Projektmanagement verbesserst du unsere internen Prozesse nachhaltig und koordinierst eigenständig strategische Projekte in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung Legal: Du bist verantwortlich für alle vertraglichen Belange (insbesondere in Bezug auf Kunden, Lieferanten, Partner, Mitarbeiter usw.) und koordinierst alle gesellschaftsrechtlichen Themen (z. B. Beschlüsse der Aktionäre usw.)





Dein Profil

Du besitzt erstklassige analytische und quantitative Fähigkeiten, gepaart mit deiner praktischen Wachstumsmentalität und unternehmerischen Denkweise

Dich zeichnet eine starke Kommunikationsfähigkeit aus und im Idealfall weist du bereits erste Erfahrungen beim Aufbau und Management von Teams auf

Deine Liebe zum Detail und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben mit kollidierenden Fristen gleichzeitig zu bewältigen erlauben es dir stets den Überblick zu behalten

Dich zeichnet ein überdurchschnittlicher Universitätsabschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Studiengang von einer erstklassigen Universität aus

Du bist verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Nach über 4 Jahren Berufserfahrung, vorzugsweise in Wirtschaftsprüfungsunternehmen/ Unternehmensberatungen willst du deine idealerweise bereits vorhandene Erfahrung in einem wachstumsstarken Unternehmen vertiefen





Was wir dir bieten

MacBooks als Standard Device

Individuelles Budget für Weiterentwicklung

Flexible Arbeitszeiten & Home Office

Wettbewerbsfähiges Gehalt

Regelmäßige Teamevents und Office Brunch

28 Tage bezahlter Urlaub pro Jahr

Agile Umgebung

Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungsfindung

Lunch Bezuschussung, frisches Obst, Snacks und Getränke

Zuschuss zu deinem MVV Ticket, dem Fitnessstudio deiner Wahl oder einer betrieblichen Altersvorsorge

Umzug- & Visumsunterstützung

Modernes Büro im Herzen von München





Neugierig geworden?

Allerhöchste Zeit, auf unserer Website hinter die Kulissen unseres internationalen Teams zu schauen.