Frontend Developer (m/w/d) bei The Better Link GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Frontend Developer - Real-time communication (m/w/d)



Standort: Ingolstadt oder Braunschweig & Home Office



Wir sind davon überzeugt, dass Fortschritt durch den kreativen Austausch zwischen Menschen entsteht. Gemeinsam arbeiten wir an einer flexiblen Kommunikationslösung für lebendige Teams. Den Nutzer und seine Bedürfnisse haben wir dabei immer fest im Blick! Unser Startup, The Better Link GmbH, wurde als Tochterunternehmen der Auerswald GmbH & Co. KG gegründet. Um unsere Ziele zu erreichen suchen wir kreative, dynamische und motivierte Teammitglieder, die uns bei der Entwicklung einer interaktiven Kommunikationslösung aus der Cloud unterstützen.





Deine Aufgaben

Weiterentwicklung des Angular basierten UCC-Clients, als PWA für Browser, Desktop und Mobile-Devices

Entwicklung und Implementierung von UCC-Features (Video-Conferencing, Telefonie, Chat, Presence, etc.)

Integration von APIs (extern | intern)

Integration des gelieferten Responsive Designs - direkte Zusammenarbeit mit dem Design-Team

Erstellung von Tests zur Funktionsabsicherung







Dein Profil

Programmieren ist Deine Leidenschaft und guter Code Deine Mission

Du verfügst über alle notwendigen Kenntnisse im Bereich SPA-Entwicklung

Du schätzt eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Dein Horizont kennt keine Grenzen und Deine Ideen zeichnen Dich aus

Dein Anspruch ist es, Dich permanent weiterzuentwickeln



Als ideales Teammitglied bist Du Profi in folgenden Schwerpunkten:



HTML, CSS, JavaScript/TypeScript

Node, NPM

Angular, RxJS, Redux/Akita

REST, GraphQL, WebRTC







Unsere gemeinsame Zukunft

Du kannst Dir Deine Arbeitszeit flexibel einteilen, schließlich gibt es auch andere, die mit Dir Zeit verbringen wollen.



Viel Platz in unserem Büro in Ingolstadt oder Braunschweig

Arbeit aus dem Home-Office

Festanstellung und attraktives Gehalt

Flache Hierarchien, kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit

Freie Wahl Deiner technischen Ausstattung (Windows | macOS | Linux)

Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen und Konferenzen

Erfolge feiern wir gemeinsam

Du bist interessiert und diese Stellenbeschreibung passt zu Deinem Profil?

Dann nimm zu uns Kontakt auf, wir freuen uns Dich kennenzulernen!



The Better Link GmbH



Standort Süd:

Isaak-Newton-Str. 11| 85055 Ingolstadt



Standort Nord:

Vor den Grashöfen 1 | 38162 Cremlingen-Schandelah