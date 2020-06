B2B Marketing Lead (m/w/d) bei The Jodel Venture

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Jodel ist die hyperlokale Community, die Dich sofort mit den Menschen in deiner Umgebung verbindet.

Die App fungiert dabei als Ort, an dem lokale und digitale Kultur aufeinander treffen. So kannst Du in sekundenschnelle sehen, was gerade die spannendsten Themen der Stadt sind, Bilder und Videos teilen oder nützliche Infos zu Events und Veranstaltungen sammeln. Selbstverständlich kannst Du ebenfalls einfach nur mit der Community über die originellsten Memes und Witze Deiner Stadt lachen.

Immer mehr Jodel Nutzer verabreden sich auch im echten Leben nachdem sie sich auf Jodel über gemeinsame Interessen, Hobbies oder aktuelle News ausgetauscht haben. All das funktioniert dabei ohne öffentliches Nutzerprofil, was eine authentische Kommunikation der Jodler und Jodlerinnen ermöglicht. Mittlerweile nutzen über 7 Mio. Menschen Jodel – vor allem in DACH, Skandinavien und Saudi-Arabien.

In der nahen Zukunft planen wir bestehende Märkte auszubauen, in neue Märkte einzutreten sowie die Monetarisierung etablierter Märkte.

Zur Verstärkung unserer Monetarisierung Aktivitäten suchen wir am Standort Berlin einen B2B Marketing Lead (m/w/d), der/ die mit uns professionelle Strukturen ausbaut und für das Sales Team qualifizierte Leads generiert.





Aufgaben

Verantwortung für unsere B2B Marketing Operations inkl. aller B2B Marketing Kanäle (Online: Website, LinkedIn, Facebook etc.; Offline: Messen, Events etc.) sowie deren strategischen Planung und Weiterentwicklung

Aufbau und Führung des B2B Marketing Teams

Etablierung von Prozessen für automatisierte Lead Generierung sowie für eine Regelkommunikation zur Neukundenakquise und zum Bestandskundenmanagement (Aktueller Tech Stack: Salesforce, Zapier, Calendly, Webflow, Segment, Google Analytics, Intercom + Performance Kanäle)

Aufsetzen und fortlaufende Optimierung der Kampagnen auf Marketing Kanälen mit Blick auf einen guten CPA und ROI

Enge Zusammenarbeit mit dem Sales um Qualifizierung der Leads sicherzustellen

Sei die strategische und operative Galionsfigur unseres B2B Marketings und berichte an den Head of Sales sowie das C-Level





Qualifikation

Sehr erfolgreich abgeschlossenes Studium in BWL/ VWL/ International Business/ Marketing/ BWL-naher Studiengang/ Medienwissenschaten/ Kommunikationswissenschaften etc.

Mindestens 4 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich des technischen Marketings sowie idealerweise Erfahrung im Brand Marketing

Selbstständige und eigenständige Arbeitsweise bei gleichzeitig stark ausgeprägter Teamkompetenz

Schnelle Auffassungsgabe sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis

Belastbarkeit sowie Einsatzbereitschaft um das B2B Marketing auf die nächsten Stufen zu heben

Deutsch auf Muttersprachenniveau sowie gutes Englisch





