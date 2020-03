Junior Project Manager (m/w/d) - Sales and Customer Relations Backoffice / Key Account Management Backoffice bei The Owners Forum GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Das Owners Forum ist ein Netzwerk führender Familienunternehmen aus Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Die Mitglieder unseres Netzwerkes gehören zu den führenden Familien ihres jeweiligen Landes und werden ausschließlich durch ihre Eigentümer vertreten. Neben Fragestellungen rund um das Familienunternehmertum nimmt das Forum globale wirtschaftliche Themen in den Blick und fördert den persönlichen Austausch über konkrete Kooperationsmöglichkeiten.

Vier Mal im Jahr versammeln sich die Mitglieder unseres Netzwerks zu members-only Foren jeweils im Frühjahr in Asien, im Sommer in Nord- oder Lateinamerika, im Spätsommer in Europa und im Spätherbst im Nahen Osten. Die Teilnahme ist jeweils auf 100 Familien beschränkt.

Zur Verstärkung unseres Sales & Customer Relations Teams in Berlin suchen wir eine/n Junior Project Manager/in, der/die uns im Key Account Management Backoffice unterstützt. Die Stelle ist zunächst auf 18 Monate befristet. Im Anschluss ist eine Entfristung vorgesehen.

Besetzung der Stelle: ab sofort.





Ihr Profil

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine entsprechende Qualifikation

Sie verfügen über exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie verfassen englische Briefe und E-Mails stilsicher und fehlerfrei

Der telefonische Kontakt mit den Sekretariaten unserer Kunden gehört zu Ihren Stärken

In der persönlichen Interaktion mit führenden Unternehmerinnen und Unternehmern aus unterschiedlichen Kulturen ist Ihr Auftreten souverän und professionell

Sie zeichnen sich durch eine akribische Arbeitsweise aus

Sie arbeiten kundenorientiert und bleiben auch in Stresssituationen ruhig, höflich und zuvorkommend





Ihre Aufgaben

Sie unterstützen den Bereich Sales and Customer Relations bei der Betreuung einiger der größten Familienunternehmen Europas, Asiens, Nordamerikas, Lateinamerikas und des Nahen Ostens. In diesem Zusammenhang kommunizieren Sie telefonisch und per E-Mail mit den Sekretariaten dieser Unternehmen, haken bezüglich ihrer Teilnahme an unseren Foren nach und beantworten Einzelfragen zur Logistik und zu den Inhalten unserer Kongresse.

Sie begleiten die Akquise-Aktivitäten unserer Geschäftsführer, indem Sie Entwürfe für deren schriftliche Kommunikation verfassen, Gesprächstermine für sie vereinbaren und den Überblick über Stand und nächste Schritte der Akquise wahren und in unserem Customer-Relations-Management System festhalten.

Sie sind für die Aktualisierung von Teilnehmerlisten und Rednerlisten sowie für die Koordination ihres Drucks zuständig.

Sie nehmen als Teil unseres Organisationsteams an unseren Familienunternehmer-Foren teil. Dort übernehmen Sie beispielsweise Aufgaben an der Registrierung und bei der Rednerbetreuung.





Wir bieten

Die Gelegenheit mit einigen der führenden Unternehmen Europas, des Nahen Ostens, Nordamerikas, Lateinamerikas und Asiens zusammenzuarbeiten

Eine fundierte Einarbeitung und intensive Betreuung

Bei guter Leistung stetige Übernahme von mehr Verantwortung

Ein dynamisches Arbeitsumfeld

Kurze Kommunikationswege

Die Möglichkeit als Teil des Organisationsteams auf 2-4 Foren pro Jahr ins Ausland zu reisen und die Reisedaten individuell zu legen, um beispielsweise Urlaub im Anschluss an das Forum in der jeweiligen Region zu verbringen





Bewerbung

Um die Effektivität unserer Ausschreibungskanäle auswerten zu können, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie uns in Ihrer Bewerbung mit, auf welchem Stellenausschreibungs-Portal Sie unsere Ausschreibung gefunden haben. Die Angaben haben keine Auswirkung auf den Bewerbungsprozess.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Ana Delgado Serrano, HR

Tel: +49 30 609895553

Weitere Informationen über das Owners Forum finden Sie auf unserer Webseite.