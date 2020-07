Marketing Communication Manager (m/w/d) bei The Reach Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Bereit für deinen neuen Jobs als Marketing Communication Manager (m/w/d)?



Wir suchen einen Marketing-Allrounder mit hoher Leidenschaft, ambitionierten Zielen und spannenden Ideen unsere Marke weiter voranzubringen und in die Köpfe zu tragen. Wir planen langfristig mit jedem unserer Kollegen*innen, denn wir glauben an die individuellen Stärken jedes Einzelnen. Wenn du einen herausfordernden Job in einer boomenden Branche suchst, dich schnell weiterentwickeln und ein wachsendes Unternehmen mitgestalten willst, dann bewirb dich mit Start zum 01.09.2020 oder nach Vereinbarung in Teil- oder Vollzeit bei uns.







Dein Aufgabengebiet

Erstellung der Marketingstrategie und Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung der TRG-Marketingziele

Eigenverantwortliche Übernahme von Projekten und Aufgaben im Tagesgeschäft sowie die Koordinierung externer Marketing-Dienstleister

Konzeption und grafische Umsetzung von Materialien und Maßnahmen zur Unterstützung der Bereiche Sales und Business Development wie z.B. Präsentationen

Betreuung und Entwicklung unserer Social-Media-Strategie sowie Kanäle (z. B. Facebook, Instagram, Website, Blogs, E-Mails und Social Media)

Verantwortung für die Vor-, Nachbereitung und Durchführung von Events (Messen, Konferenzen, Kundenevents etc.)





Das bringst du mit

Mehrere Jahre Berufserfahrung als Marketing-Allrounder

Eine Berufsausbildung und tiefergehende Kenntnisse im Bereich Marketing oder ein Studium mit dem Schwerpunkt Marketing

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und mindestens gute Englischkenntnisse

Gute bis sehr gute grafische Fähigkeiten in Digital- und Printmedien

Programme wie InDesign, Photoshop, Illustrator sind für dich kein Fremdwort

Ein hohes Level an Engagement und Energie beflügelt dich Neues zu entdecken und zu starten

Eine organisierte, proaktive und agile Arbeitsweise

Mit deinem Auge für Details entdeckst du Potenziale, hast ein Gespür für CI-konforme Darstellungen und sprühst vor Kreativität

Du bist äußerst kommunikationsstark, stilsicher und sprachlich präzise im Ausdruck





Darauf kannst du dich gefasst machen

Flexible Arbeitszeiten & Arbeit im Homeoffice

Weiterbildungen & teamübergreifende Workshops

Ein offenes Ohr für kreative Ideen

Regelmäßige Teamevents

Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wir suchen Mitarbeiter, die zu uns passen. Die mit uns die Leidenschaft für die Online Welt teilen und unser Team mit ihrer Persönlichkeit bereichern.





Lead. Don´t follow.

Wir sind Marketer aus Leidenschaft und Spezialisten mit über 15 Jahren Erfahrung. Wir trauen uns ausgetretene Pfade zu verlassen, neue Herausforderungen anzunehmen und Risiken einzugehen. Denn nur so können wir wachsen und außergewöhnliche Leistungen erbringen. Wir denken nachhaltig und zukunftsorientiert. Dabei pflegen wir eine auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung basierende Zusammenarbeit. Denn nur gemeinsam erreichen wir die besten Lösungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Agentur. An unseren beiden Standorten in Berlin und Düsseldorf planen, erstellen und steuern unsere 45 Kollegen und Kolleginnen Kampagnen für unsere internationalen Kunden. Dazu zählen u.a. Postbank, Borussia Dortmund, Butlers, Stiftung Warentest, Vattenfall und Otto. Wir sind TRG.