Performance Marketing Manager (m/w/d) - Social Media bei The Reach Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Lead. Don´t follow.

Wir sind Marketer aus Leidenschaft und Spezialisten mit über 15 Jahren Erfahrung. Wir trauen uns ausgetretene Pfade zu verlassen, neue Herausforderungen anzunehmen und Risiken einzugehen. Denn nur so können wir wachsen und außergewöhnliche Leistungen erbringen. Wir denken nachhaltig und zukunftsorientiert. Dabei pflegen wir eine auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung basierende Zusammenarbeit. Denn nur gemeinsam erreichen wir die besten Lösungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Agentur. An unseren beiden Standorten in Berlin und Düsseldorf planen, erstellen und steuern unsere 50 Kollegen und Kolleginnen Kampagnen für unsere internationalen Kunden. Dazu zählen u.a. Postbank, Borussia Dortmund, Butlers, Stiftung Warentest, Vattenfall und Otto. Wir sind TRG.

Als Performance Marketing Manager (m/w/d) - Social Media Advertising (Vollzeit oder Teilzeit) in Düsseldorf managst du die Kampagnen für unsere Kunden in allen Social Media Kanälen. In direkter und enger Zusammenarbeit mit dem Kunden bist du ein zentraler Ansprechpartner und Gestalter des Bereichs Social Media Advertising. Mit dir, als Performance Marketing Manager in Vollzeit, wollen wir die nächsten Schritte gehen.





Aufgaben

Betreuung der nationalen und internationalen Kunden mit eigener Kundenverantwortung und kreativem Spielraum

Mitarbeit bei der Konzeption, Umsetzung und Kontrolle von Social Media Maßnahmen (SMA)

Optimierung von Performance Marketing Kampagnen (insb. Facebook/Instagram, Pinterest, Snapchat, LinkedIN, TikTok, usw.)

Unterstützung bei konzeptioneller und inhaltlicher Content-Planung und -Erstellung

Aktive und teamübergreifende Mitarbeit an Pitches





Qualifikation

Nachweisbare Erfahrung im Bereich Online Marketing, speziell SMA von mindestens 2 Jahren

Spaß an der Arbeit mit Menschen und der Beratung von Kunden

Eine hohe Internetaffinität begleitet dich und du begeisterst dich für digitale Themen

Analytisches Denken, technisches Sachverständnis und konzeptionelle Fähigkeiten bringst du mit

Gute Kenntnisse der Tools: Facebook Ads Manager etc. und Smartly (oder vergleichbaren Tools)

Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie eine strukturierte und kreative Arbeitsweise

Du arbeitest eigenständig, gewissenhaft und hast gute MS-Office-Kenntnisse





Benefits

Unterstützung und Förderung deiner fachlichen Weiterentwicklung regelmäßige teamübergreifende Workshops

Freiräume für Ideen und Gestaltung der eigenen Arbeit

Kurze und schnelle Entscheidungswege

Flexible Arbeitszeiten und Arbeit im Homeoffice einen modernen Arbeitsplatz in den Schwanenhöfen Team-Events

Doppelter Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis





Unser Team ist unser größter Trumpf! Es besticht durch leidenschaftliche und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die fair, transparent und wertschätzend miteinander umgehen. Ihre verschiedenen Sprachen, Kulturen und Interessen bereichern unseren Arbeitsalltag. Kommunikation auf Augenhöhe ist in unserem Miteinander gelebte Realität, denn wir wollen, dass sich unsere Kollegen und Kolleginnen bei uns wohlfühlen und langfristig mit uns zusammenarbeiten.

Konnten wir deine Neugierde wecken?

Dann sende uns deinen Lebenslauf mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin über das Bewerberformular auf dieser Webseite. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Dein Vertrauen und deine Zeit für uns schätzen wir sehr. Nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unmittelbar im Recruiting Prozess einbezogen sind, können deine Daten einsehen.