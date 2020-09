Business Development Manager (m/w/d) After Sales bei Thermondo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Wir bauen mit Thermondo ein besonderes Unternehmen. Wir sind der klare Innovator und First-Mover in unserem Markt. Wir haben starke Gesellschafter und sind gut finanziert. Wir sind ein dynamisches Startup mit starkem Wachstum. Bei uns findest Du ein tolles Arbeitsumfeld in einer besonderen Unternehmenskultur, in der Dein Talent und Deine Persönlichkeit einen Platz finden. In flachen Strukturen arbeitet bei uns ein aufgeschlossenes und motiviertes Team. Wir sind alle mit Leidenschaft dabei, erwarten dasselbe von Dir und freuen uns auf Deine Unterstützung.







Wir suchen

... zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen hoch motivierten Business Development Manager (m/w/d) in Berlin, der/die Spaß daran hat, Projekte erfolgreich umzusetzen und unsere Prozesse messbar zu verbessern.





Über uns

Thermondo wurde 2012 gegründet, um die Energiewende mit innovativen Wärmelösungen voranzutreiben. Mehr als 16.000 Heizungswechsel später sind wir nicht nur die Nr. 1 im Heizungsbau in Deutschland, sondern haben den Heizungsmarkt als Pionier und Innovationsführer der Digitalisierung im Handwerk nachhaltig verändert. Basis für unseren Erfolg sind unsere mehr als 300 Kollegen aus dem Handwerk und Vertrieb und Experten im Tech-, Marketing-, Vertriebs-, Finanz- und HR-Bereich, die alle gemeinsam unsere Vision <2° (Kleiner zwei Grad) mit Leben füllen.





Was wir Dir bieten

Eine tolle Arbeitsatmosphäre in unserem großzügigen Loftbüro im Herzen Berlins mit der Möglichkeit an bis zu 3 Tagen pro Woche von Zuhause zu arbeiten

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten auf Grund unseres schnellen Wachstums

Eine steile Lernkurve gepaart mit viel Gestaltungsfreiheit und Verantwortung

Auf Deinen Bedarf zugeschnittene Trainings und Weiterbildungsmöglichkeiten

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub

Deine Arbeit macht Sinn: Was wir täglich erreichen, hat einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft - werde Teil der Energiewende





Deine Aufgaben

Du bist aktiv daran beteiligt, die Kundenreise nach der Installation (Service, Wartung, sonstige Produkte) mitzugestalten und After Sales zu einem eigenständigen und profitablen Geschäftsbereich auszubauen

Du managst technische und betriebswirtschaftliche Projekte in direkter Zusammenarbeit mit dem Thermondo-Management Team

Du bist Ansprechpartner für ein klar definiertes Themenspektrum im Bereich After Sales und leitest selbstständig Projektideen und Verbesserungsvorschläge ab

Du bist verantwortlich für die Messung von Projekterfolgen und die kontinuierliche Verbesserung bestimmter Kennzahlen

Du interagierst regelmäßig mit allen Thermondo Heads (Operations, Sales, Online Marketing, Tech, Product, Business Intelligence, HR und Finance) sowie mit unseren Teams in der Fläche





Dein Profil

Du hast Dein betriebswirtschaftliches und/oder technisches Studium - idealerweise im Bereich Energiewirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwesen - mit überdurchschnittlich guten Noten abgeschlossen

Du konntest bereits erste Berufserfahrung im Strategy Consulting und/oder in Start-Ups sammeln

Du bestichst durch eine hohe Affinität für die Bereiche Business Development und neue Geschäftsmodelle

Du beherrscht Excel und PowerPoint oder die äquivalenten Google-Lösungen ausgezeichnet

Du hast eine analytische Herangehensweise an Herausforderungen und bevorzugst pragmatische Lösungsansätze

Du hast Spaß an der Erzielung messbarer Erfolge und daran kontinuierlich Prozesse zu verbessern und zu automatisieren

Du zeichnest Dich durch eine strukturierte Arbeitsorganisation und hohe kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit vielen Stakeholdern in einem komplexen Projektumfeld aus

Deine ausgezeichneten Deutschkenntnisse und Deine fließenden Englischkenntnisse runden Dein Profil ab





Bewerbungsprozess

Du lernst Julia von HR in einem ersten Telefonat kennen

Besteht von beiden Seiten Interesse? Dann freuen wir uns über Deinen Besuch im Office für ein Vorstellungsgespräch mit unserer Chief Customer Officer Sandra und Julia von HR.





Los geht's

Das ist genau die Herausforderung, nach der Du suchst? Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!