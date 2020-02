(Junior) Content Marketing Manager (m/w/d) - German Market bei tink GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über tink

tink ist die erste Vergleichs- & Beratungsplattform für alle Connected-Home-Produkte, die das Zuhause smarter machen. Seit der Gründung 2016 hat das Tech-Start-Up eine steile Wachstumskurve hingelegt und arbeitet mit mehr als 100 Mitarbeitern daran, das Thema Smart Home zugänglich & verständlich zu machen. Der starke Fokus auf Beratung & Qualität hat tink zum Marktführer gemacht - 2018 wurde tink zu einem der fünf am stärksten wachsenden Start Ups in Europa ausgezeichnet. tink stellt für den Kunden alle Informationen für eine Kaufentscheidung bereit, berät kostenlos mit dem Expertenteam und installiert die Geräte auch vor Ort. Über 80 hochwertige Produktpartner, wie SONOS, tado & Google, arbeiten mit tink zusammen und präsentieren sich auf der Online-Plattform. Mit Investoren wie ProSiebenSat1, Rocket Internet & Vattenfall ist der Weg für die Zukunft geebnet.Für die Umsetzung unserer ambitionierten Ziele suchen wir weitere engagierte Mitarbeiter (oder wie wir uns nennen: tinkies), die mit dem richtigen Drive in unseren Teams in Berlin & San Francisco das Unternehmen weiterentwickeln.





Position

Erstellung relevanter und kreativer Inhalte für unsere Webseite sowie andere Marketing-Kanäle

Informationen zu Produkten kundenorientiert aufbereiten und in unser Shop-System einbinden

Überblick über die tägliche Content-Produktion

Qualitätsprüfung unserer Kategorie- und Produktbeschreibungen

Monitoring verschiedener KPIs und Optimierung des Workflows

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards

Regelmäßig Schulungen für das Content-Team vorbereiten und leiten

Kapazitäten und Arbeitszeiten planen

Feedbackgespräche führen und unsere Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung unterstützen

Als Schnittstelle zwischen Partnern und unseren Teams auftreten





Requirements

Dich für das Thema Smart Home begeistern können

Erfahrungen im Schreiben und Redigieren von Beiträgen haben

Redaktionserfahrung besitzen

Know-how in der Anwendung gängiger SEO-Recherche-Tools

Performance-Analysen in Google Analytics durchführen können

Ergebnisorientiert und selbstständig arbeiten

Strukturiert und lösungsorientiert sein

Ein echter Team-Player sein und Stärken und Schwächen im Team erkennen

Fließend Deutsch und gutes Englisch sprechen





Benefits