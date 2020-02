Strategic Key Account Manager (w/m/d) bei tink GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über tink

tink ist der Experte für alles rund um das Internet der Dinge. Das Startup ist 2016 gestartet und arbeitet mit mehr als 100 Mitarbeitern daran, jedermann für ein vernetztes Zuhause zu begeistern. tink stellt für den Kunden alle Informationen für eine Kaufentscheidung bereit, berät kostenlos mit dem Expertenteam und installiert die Geräte auch vor Ort. Das Team konnte mehr als 80 hochwertige Produktpartner (u.a. SONOS, Apple, Google) für den IoT Marktplatz gewinnen. Hinter tink stehen die Investoren ProSiebenSat1, Rocket Internet und der schwedische Energieversorger Vattenfall. Der Fokus auf Beratung und Qualität hat tink zu der führenden Smart Home Plattform werden lassen: in 2018 wurde tink zu einem der fünf am stärksten wachsenden Startups in Europa ausgezeichnet.

Jetzt suchen wir weitere hoch motivierte und exzellente Mitarbeiter für den Ausbau von unserem Team in Berlin und San Francisco!





Position

Betreuung und Ausbau unserer bestehenden Produktpartnerschaften

Aufbau neuer Beziehungen zu Produktpartnern

Eigenständige Durchführung von Partnermeetings

Erstellung von Preisanalysen und Präsentationen

Verwaltung unseres Budgets

Entwicklung und Umsetzung eigener Projekte

Weiterentwicklung unseres Smart Home Produktportfolios

Als Schnittstelle zwischen Partnern und all unseren Teams fungieren

Enge Zusammenarbeit mit unserem Marketing-Team und Operations-Team





Requirements

Wirtschaftlicher Hintergrund und ein gutes Verständnis für Zahlen

Schnelle Auffassungsgabe und strukturierte sowie analytische Arbeitsweise

Spaß an unternehmerischer Denk- und Arbeitsweise

Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und sympathisches Auftreten

Lösungsorientiertes Arbeiten und Hands-on-Mentalität

Organisationstalent, Fähigkeit problemlos viele Aufgaben parallel zu managen

Deutsch auf Muttersprache-Niveau, verhandlungssicheres Englisch

Sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere mit PowerPoint und Excel

Echter Teamplayer, proaktiv, offen und humorvoll





Benefits