Finance & Treasury Manager (m/w/d) - Erfolgreiche private Holding & Beteiligungsgesellschaft bei TOPOS Personalberatung GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Unser Auftraggeber ist eine inhabergeführte private Holding mit unternehmerischem Fokus und Aktivitäten als Investor (von Pre-Seed und Early Stage bis zu reifen Unternehmen) sowie als Company Builder. Das Unternehmen hält, erwirbt, entwickelt und veräußert Beteiligungen an Unternehmen aller Phasen (von Pre-Seed bis hin zu Expansionsfinanzierungen). Das bestehende Portfolio wird in den kommenden Jahren national und international weiter ausgebaut, wobei die Investments auch weiterhin bewusst breit gestreut werden sollen. Gerade für junge Start-ups werden aus der Holding heraus zahlreiche Querschnittsdienstleistungen erbracht, um Synergien in der Infrastruktur zu nutzen. Gleichzeitig stehen eine enge unternehmerische Begleitung und eine langfristige Orientierung im Fokus der Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Essen. Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir nun den Finance & Treasury Manager (m/w/d).





Ihre Aufgaben

Akquisition von institutionellen und privaten Investoren sowie Aufbau und Pflege des Netzwerkes

Analyse und Planung der Finanzierungsbedarfe der Beteiligungsunternehmen und der Start-Ups

Vorbereitung und Durchführung von Bankgesprächen zur Sicherstellung der Finanzierungsbedarfe sowie zur Optimierung der entsprechenden Konditionen und vertraglichen Rahmenbedingungen

Einholen, Vergleichen und Verhandeln von konkreten Finanzierungsangeboten

Aufbau einer langfristigen und strukturierten Finanzierungsplanung über das Portfolio hinweg

Erstellung und Steuerung der Liquiditätsplanung und -überwachung sowie des Liquiditätsreportings der gesamten Gruppe inklusive Optimierung der Geldanlagen

Ansprechpartner für Steuerberater, Rechtsanwälte und Investoren

Beobachtung der Finanz- und Zinsmärkte und Ableitung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Unterstützung bei der Festlegung und Realisierung des richtigen Finanzierungsmixes aus Eigen- und Fremdkapitalmitteln

Mitwirken bei weiteren Finanzierungsrunden und Corporate-Finance-Themen

Ihr Profil

abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit einem Finance- Schwerpunkt oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung, idealerweise bei einer Bank

Mehrjährige relevante Erfahrungen im Bereich der Unternehmens- oder Projektfinanzierung

Erfahrung im Startup-Umfeld oder Venture Capital sind wünschenswert

Erfahrung mit der Vertrags- und Konditionsgestaltung von Banken und Finanzierungspartnern

Gute Kenntnisse im Zins-, Währungs- und Cash-Management

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

kommunikationsstark, ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, überzeugendes Auftreten und guter Netzwerker

eigenständige und proaktive Handlungsweise mit Gestaltungswillen

begeisterungsfähig für neue Ideen, Menschen und Problemstellung

Wenn Sie diese herausfordernde Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum reizt, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer P0710720 an die TOPOS Personalberatung GmbH, Hans-Henny-Jahnn-Weg 35, 22085 Hamburg oder per E-Mail. Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Kathrin Manthey unter der Tel. 040/27 84 99-34 gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu.