Referent (m/w/d) Digital & Innovation bei TOTAL Deutschland GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Über uns

Engagieren Sie sich bei TOTAL, einem der führenden Energieunternehmen in Deutschland, im Unternehmensbereich Digital Transformation & Global Partners, am Standort Berlin als Referent (m/w/d) Digital & Innovation. Als Unternehmen, das mit über 500 Berufen in 130 Ländern vertreten ist, bieten wir hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards, strenge ethische Grundsätze, eine Kultur der Innovation und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil eines globalen Teams, an dessen Mission schon jetzt rund 100.000 Mitarbeiter teilhaben: Energie Tag für Tag immer besser zu machen.







Ihre Aufgaben

Führung von Detail-Analysen, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Unterstützung des Vorgesetzten bei der Vorbereitung für Ergebnispräsentationen

Mitarbeit an der Koordinierung, Aktualisierung und Überwachung der „Digital Roadmap“ der TOTAL Deutschland

Mitarbeit an der Entwicklung und Implementierung eines kundenzentrierten Ideengenerierungsprozesses sowie bei der Erprobung und Evaluierung neuer Geschäftsmodelle

Aufbau von Kooperationen und Netzwerken mit Partnerunternehmen, Universitäten und relevanten Start-Ups (Open Innovation)

Planung und Durchführung von vernetzenden Digital-Initiativen der TOTAL Deutschland

Verantwortung für das Projekt Management von digitalen Projekten der TOTAL Deutschland inkl. Nachhaltung offener Punkte und kontinuierlicher Abstimmung mit den Fachbereichen

Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung der gruppenweiten Innovationsstrategie der Branche und der lokalen TOTAL Deutschland Strategie

Analyse von Trends und Innovationspotentialem in Bezug auf die Unternehmensstrategie und Einbringung ins Unternehmen

Gestaltung, Entwicklung und Festigung der Innovationskultur im Unternehmen

Identifikation, Aufbereitung und interne Beratung zur Innovationsthemen

Unterstützung im Prozessmanagement - Prozesse erfolgreich digitalisieren - Workflow Kompetenzcenter

Implementierung von New Work Methoden

Unterstützung des Bereichs e-Business

Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten innerhalb der Direktion Digital Transformation & Global Partners







Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder in einer ähnlichen Fachrichtung

Erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion sowie Erfahrung im (Online-) Marketing, in der Beratung, in einem Start-Up oder durch relevantes Projektmanagement

Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft sowie gute Kommunikations- und Teamfähigkeiten

Freude am interdisziplinären und kreativen Arbeiten

Ein hohes Interesse an Digitalen Themen und Trends





Bei TOTAL Deutschland erwarten Sie eine attraktive Vergütung, nachhaltige Versicherungspakete, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten sowie aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten.



Wenn Sie diese Herausforderung in unserem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen reizt, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.