E-Commerce-Team-Lead (m/w/d) bei Trotec GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Wir suchen einen erfahrenen Magento 2-Entwickler (m/w/d) als E-Commerce-Team-Lead, mit dem Ehrgeiz unseren Entwicklungsvorsprung auszubauen und den Technologiesprung aktiv mitzugestalten. Ein fantastisches Team in Berlin freut sich auf Deine Unterstützung und die gemeinsame Weiterentwicklung unseres E-Commerce-Systems mit höchsten Qualitätsstandards, Testings, Automatisierungen und Effizienz.





Als Lead Entwickler (mind. 50%)

verantwortest Du die Entwicklung komplexer E-Commerce/Shopsysteme und Applikationen mit Fokus auf PHP (insbes. Magento 2) & MySQL, Redis, Elastic, JS (Vue).

sorgst Du für Effizienz und höchste Qualität (Code- und Qualitätsstandards, Prozesse, Code Reviews, Qualitätsmanagement)

stellst Du die Weiterentwicklung unseres eigenen Tech Stacks (Software, Tests, Testverfahren, Systeme, Frameworks, Deployment Pipelines, Automatisierungen, Skalierung)

bewertest Du neue Technologien, Prozesse, Tools & Methoden

analysierst Du Forderungen und erarbeitest komplexe, technische Lösungen

entwickelst Du Backend-Architektur und Datenbankanwendungen sowie Schnittstellenkonzepte und integrierst Best Practices





Als Team Lead

unterstützt Du die Weiterentwicklung (fachlich, persönlich) des Entwicklungsteams

begleitest Du die Entwickler professionell in puncto Qualifikation, Code Reviews / Qualitätsmanagement

bist Du die Verbindung zwischen dem Entwicklungsteam, Projektmanagement und Geschäftsführung

optimierst Du Prozesse durch das Einbringen eigener Ideen und Erfahrungen

führst Du Einstellungs- und Feedbackgespräche





Was solltest du mitbringen

Fundierte mehrjährige Erfahrung in objektorientierter Entwicklung (PHP, Java o.ä.), idealerweise Magento 2 Erfahrung

Gute Kenntnisse der agilen Softwareentwicklung und den aktuellen QS-Standards, der Softwarearchitektur im PHP-Umfeld, OOP und Design Patterns

Programmiersprachen: PHP, SQL, HTML/XML/CSS, JavaScript (idealerweise Vue.js) und AJAX

Sicherer Umgang mit Unixsystemen, MySQL, Frameworks (z.B. Zend) & Git als Versionskontrollsystem

Erfahrung in komplexen Web-Anwendungen und Online-Shop-Systemen sowie Freude an Innovation

Steuerung der Automatisierung des Deployments und die Inbetriebnahme auf web- und cloudbasierten Systemen – im Haus, in der Cloud und bei Partnerunternehmen

Zudem pflegst du unser Continuous-Integration-System (Build, Integration, Test)

Offenheit, Ehrlichkeit, gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten

Hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft

Hohe Reisebereitschaft

Idealerweise Uni / FH Abschluss in Informatik oder ähnliche Erfahrung / Qualifikation z.B. in Form einer Ausbildung

Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift





Was wir Ihnen bieten

Wer sich bei uns mit Engagement und Kompetenz einbringt, gewinnt durch gezielte Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen hinzu. Wir bieten Ihnen für Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung interessante Aufgabenfelder in einem wachsenden, international tätigen Unternehmen. Bei uns bekommen Sie die Chance, zu zeigen, was in Ihnen steckt! Wir schätzen die Vielfalt an Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und möchten auch Ihre Stärken und Talente gerne kennenlernen.





Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann gestalte mit uns die Zukunft und bewerbe Dich bei uns mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Sollten noch Fragen offen sein, dann beantwortet Herr Hussain diese gerne per email.