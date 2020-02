Marketing & Support Assistant (m/w/d) bei Trustami GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wir suchen ab sofort Unterstützung für unser Marketing und Customer Care Management.







Über Trustami

Wir sind ein Technologie-Startup im Herzen Berlins und bieten Onlinehändlern im E-Commerce die Möglichkeit ihre existierende Reputation in Form von Bewertungen auf eBay, Amazon, Dawanda, Yelp, Kleiderkreisel etc. zu nutzen. Hierzu vergeben wir als unabhängiger Anbieter u.a. eine Auszeichnung an besonders gute Händler auf einem Marktplatz. Die entwickelte Technologie wurde u.a. mit dem IKT Innovationspreis vom BMWi ausgezeichnet. Unser Ziel ist es, die eigene Online-Reputation nutzen zu können und so das Internet vertrauenswürdiger zu machen.







Deine Aufgabe im Marketing & Customer Care Management

Kundenbetreuung und Kundenberatung

Operations Management & Koordination von Aufgaben/Prozessen

Gestalte aktiv Social Media Marketing Kampagnen

Support und Customer Relationship Management

Sei Dreh und Angelpunkt bei Trustami

Enge Zusammenarbeit allen anderen Bereichen

Markt- & Wettbewerbsbeobachtung

Bringe gerne neue Ideen und Tätigkeitsbereiche mit ein







Dein Profil

Du kommunizierst gerne telefonisch und bist bereit erste Erfahrungen mit Geschäftskundenkunden zu sammeln oder deine Support und Marketing-Fähigkeiten auszubauen

Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind auf muttersprachlichem Niveau

Teamorientierter & eigenverantwortlicher Arbeitsstil

Online-Affinität und idealerweise Erfahrung im E-Commerce

Du bist ehrgeizig und hast Spaß an der Arbeit

Auf der Suche nach einem interessanten Nebenjob

Gründliches und zuverlässiges Arbeiten ist kein Fremdwort







Geboten wird

Zentrale Lage im Herzen Berlins (Schröder Str. 5, 10115 Berlin Mitte)

Flache Hierarchien & dynamische Startup-Atmosphäre

Spannende Teil- oder Vollzeitstelle mit Entwicklungsmöglichkeiten

Aktive Mitgestaltung eines wachsenden Unternehmens

Engagiertes & motiviertes Team

Gemeinsame Mittagspausen & Free Coffee

Team-Events: Billiard, Gaming, Film, Musik, LaserTag

Monatliches Kochen in unserer Wohnküche







Erfahre was unsere Mitarbeiter über uns sagen:https://www.kununu.com/de/trustami





Wir freuen uns auf dich!