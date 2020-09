Head of HR / HR Generalist (m/w/d) bei ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Hallo liebes HR-Talent,



ich freue mich über dein Interesse an der Position "Head of HR" bei ubitricity, denn es geht um meine eigene Nachfolge. Da ich bald meinen wundervollen Job gegen Elternzeit tauschen "muss" – ja, ich mache das etwas ungern, da die Stelle und das gesamte Team unfassbar toll sind. Die Aufgaben sind sehr vielfältig, daher spare ich mir die lange Liste und gebe dir lieber einen realistischen Einblick in dein neues Arbeitsumfeld.



Das Unternehmen befindet sich in einer extrem spannenden Phase zwischen "Professionalisierung" in 2020/2021 und "internationalem Wachstum" ab 2021/2022. Es gibt also ganz viele spannende Themen wie Organisationsentwicklung, Prozessgestaltung und Begleitung von Veränderungen sowie (vor allem zukünftig) internationales HR. Bei "ubi" wird besonders viel Wert auf die eigenverantwortliche und proaktive Arbeitsweise mit viel Gestaltungsfreiraum gelegt. Die Definition und Umsetzung der HR-Roadmap liegt vertrauensvoll in deinen Händen.



Die Stelle ist extrem vielseitig und hands-on. Als Head liegen bei dir alle HR- Themen wie Personalbetreuung, Administration, Vorbereitung der Payroll, Gestaltung von HR-Prozessen und -Strategie, etc. Unterstützt wirst du von einer wundervollen Office Managerin, die sehr proaktiv ganz viele Themen wie Onboarding, Feel-Good und einige administrative Themen mitgestaltet. Du kannst dich in dieser Stelle definitiv "austoben", ganz viele neue Ideen einbringen und bekommst das volle Vertrauen der Führungskräfte und unseres sehr kooperativen und wirklich tollen CEOs. HR hat hier einen großen Stellenwert.



Die Branche: Elektromobilität startet gerade richtig durch und entwickelt sich schnell. Wir sind sehr nachhaltig unterwegs und gestalten mit innovativen Ladelösungen für Elektroautos die Zukunft und sind Teil der Energiewende! Bekannt sind wir vor allem für das "Laternenladen", mit dem wir ambitionierte Ziele anstreben und in UK auf dem Weg zum Marktführer sind.



Das Team besteht aus insgesamt ca. 80 Mitarbeitern in Berlin, London und Frankreich. Wir sind ein "bunter Haufen" mit ganz vielen Nationalitäten, denken alle sehr flexibel und sind sportlich gemeinsam aktiv. Der Start-up Charakter ist noch in einigen Bereichen vorhanden aber mit >10 Jahren nicht mehr ganz klassisch. HR-seitig sind wir 2 Kollegen/innen: 1 Head und 1 Office Managerin mit u.a. HR-Assistant-Aufgaben (zukünftig bei mehr Recruiting auch wieder 1 Recruiter/in).



Das Timing: Hervorragend wäre ein Startdatum im Oktober/November, damit ich dich auf die Rolle gut vorbereiten kann und wir eine gemeinsame Übergabezeit habe. Für die Dauer kannst du von ca. 14-16 Monaten ausgehen, je nachdem wo das Unternehmen dann steht, stehen ggf. auch weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Diskussion.





Dein Profil

Um in dieser Position erfolgreich zu sein,



besitzt du ausgeprägte soziale Fähigkeiten (Empathie, "Sense of urgency", Kommunikations-Skills, usw.),

bist du absolut hands-on und verfolgst dabei eine "Can-Do"-Mentalität,

begeisterst du dich für innovative HR-Themen, siehst wo deine Expertise benötigt wird und arbeitest dich schnell in neue Themen ein.

Für dich ist das Glas halb voll und du gehst Herausforderungen äußerst lösungsorientiert an.

Du bringst mehrere Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position mit,

hast die vorbereitende Payroll schon verantwortet,

kennst dich gut im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht aus,

weißt wie Veränderungsprozesse vorbereitet und begleitet werden und vor allem in der Mitarbeiterkommunikation und -motivation gesteuert werden

und sprichst hervorragend deutsch und englisch.





Unser Angebot

Du wirst Teil eines zukunftsorientierten Unternehmen, welches von weltweit führenden Energie- und Automobilunternehmen unterstützt wird.

Auf dem innovativen und verkehrsgünstig gelegenen EUREF-Campus im Herzen von Berlin-Schöneberg richten wir Dir einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz ein.

Du wirst ein extrem wichtiger Bestandteil eines kreativen, sehr kollegialen Teams von hochmotivierten Talenten aus aller Welt. Gemeinsam entwickeln wir die Zukunftsthemen Elektromobilität, SmartCities und Energiewende weiter – definitiv ein Job mit Bedeutung – und das international.

Deine Weiterentwicklung ist in unserem agilen, innovativen und wachstumsstarken Umfeld gesichert, denn es gibt spannende Entwicklungsmöglichkeiten und viel Freiraum für Deine eigenen Ideen.





Deine Bewerbung

Wir lernen ebenfalls täglich dazu und wachsen mit unseren Herausforderungen, daher sollten Dich noch nicht vorhandene Teilkenntnisse nicht davon abhalten Dich zu bewerben. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, mit den Angaben zu wann Du bei uns starten kannst und Deiner Gehaltsvorstellung.

Ich freue mich von dir zu hören!