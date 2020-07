Co-Founder*in als Fullstack Developer*in (m/w/d) bei UNIKAT.rainlings

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Du hast Lust auf was eigenes, wolltest schon immer gründen und möchtest mit neuen,

digitalen Prozessen die Bauindustrie revolutionieren?

Dann entwickel mit uns als Co-Founder eine Plattform für ein innovatives Bauprodukt im Bereich 3DDruck. Dabei kannst Du den Aufbau eines spannenden Startups in einem kreativen Team aktiv

mitgestalten. Wir begeistern uns für außergewöhnliches und stilbildendes parametrisches

Architekturdesign, neue Fertigungsverfahren und die Digitalisierung von Planungsprozessen. UNIKAT

entsteht aktuell im Rahmen eines Forschungstransfers der FH Münster. Als Co-Founder an unserem

Startup in Gründung erhältst Du Anteile und ein solides Gehalt. Als junges Startup verfügt UNIKAT über

ein stark wachstumsorientiertes skalierbares Geschäftsmodell.



Deine Rolle

Du entwirfst anspruchsvolle Cloud-Architekturen für die Plattform-Dienste.



Du codest robuste Backends und performante Frontends mit state of the art Frameworks Deiner Wahl.



Du bringst als Co-Founder die Unternehmensentwicklung in betriebswirtschaftlichen Prozessen voran.



Dein Profil



Du bist Fullstack Developer.

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit IT-Schwerpunkt, beispielsweise Wirtschaftsinformatik.



Dein Programmierstil ist sauber und gut strukturiert und Du hast die Fähigkeit Deine Ideen zu vermitteln.



Du bringst Erfahrungen im Cloud-Computing mit, idealerweise Amazon Web Services.



Du bist selbstorganisiert und hast eine ergebnisorientierte Arbeitsweise.



Du traust Dir zu, ein Team aufzubauen und zu leiten.

Was Dich erwartet



Erziele mit Deinem Code eine signifikante Wirkung und revolutioniere mit uns die Art und Weise wie wir

Gebäude planen, bauen und erleben.



Gebäude planen, bauen und erleben. Wachse an Deiner Rolle als Co-Founder und bring Dein persönliches und fachliches Knowhow auf das nächste

Level.



Level. Arbeite gemeinsam mit erfahrenen Branchen-, F&E-Experten und erfolgreichen Entrepreneuren des

Gründungsteams und deren Netzwerken.



Gründungsteams und deren Netzwerken. Erlebe eine Startup Atmosphäre mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungsprozessen.



Beziehe ein solides Basisgehalt mit Unternehmensbeteiligung in Form von Anteilen.



Genieße einen inspirierenden Arbeitsplatz in einem kreativen OfficeLab in Münster mit echtem Teamgeist,

positivem Mindset und ergebnisorientierter Hands-On Mentalität.



Hast Du Lust unser Team kennen zu lernen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung ab sofort!

Schicke uns einfach eine Kurzvorstellung und Deinen CV.



Noch Fragen? Ruf einfach an: +49 (0) 177 5352983

www.unikat-railings.de