Head of Marketing & Communication (m/w/d) bei UrmO GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Der UrmO: Klein, leicht und alltagstauglich. Perfekt für die Städte von morgen. Durch seinen patentierten Klappmechanismus und das geringe Gewicht ist der UrmO das alltagstauglichste Elektrofahrzeug der Welt und die perfekte Ergänzung zu bestehenden Verkehrsmitteln.

Wir sind ein Hightech-Startup aus München und haben unsere Crowdfunding Kampagne mit mehr als 200.000 EUR sehr erfolgreich abgeschlossen. Auch eine Partnerschaft mit einem Automobil OEM konnten wir schon abschließen. Jetzt stehen für uns wichtige Schritte auf dem Weg zum Markteintritt an: Finanzierungsrunde, Aufbau der Produktion und Aufbau eines Vertriebsnetzes.

Wir suchen ab sofort ein Head of Marketing & Communication (w/m/d).







Deine Aufgaben

Du erstellst für uns die komplette Strategie für den Go-to-Market im Rahmen des Markteintritts Mitte 2020. Die Ansprache der Zielgruppe und die Auswahl der richtigen Medien inkl. Tests sind ein wichtiger Bestandteil Deiner Arbeit. Durch die Kickstarter Kampagne haben wir bereits Erfahrungen gesammelt und wissen auch recht detailliert, wer die First Mover sind und was unsere Zielgruppe ausmacht. Auch managst Du unsere komplette Außenwirkung und erstellst dafür überzeugenden Content.

Und am Schluss misst Du natürlich den Erfolg einzelner Maßnahmen und lässt die Ergebnisse in neue Kampagnen fließen.







Dein Profil

Du bist kreativ, kommunikationsstark in Deutsch und Englisch und hast viele eigene Ideen, wie Du ein Produkt vermarkten kannst.

Du hast Dein Studium – Wirtschaft oder Kommunikation – erfolgreich abgeschlossen und konntest schon erste Erfahrungen in einem Praktikum oder vergleichbar in einem Start-Up oder anderen Unternehmen sammeln.

Du bringst Begeisterung für innovative Hightech-Produkte mit und könntest unser Produkt auch direkt für „Die Höhle der Löwen“ pitchen.







Dein Benefit

Als Marketing Manager(in) hast du die Möglichkeit aktiv am Aufbau unseres Unternehmens und der Marke UrmO mitzuwirken und eigene Ideen umzusetzen. So bekommst Du eine exzellente Position in einem jungen, aufstrebendem Hardware-Startup mit flacher Hierarchie.

Wir bieten Dir eine spannende Stelle mit wettbewerbsfähigem Gehalt in unserem vielfach ausgezeichneten Start-Up mit Büro im Münchner Westend. Natürlich sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und wollen mit Dir zusammen die urbane Mobilität neu definieren.







Wir wollen Dich und Deine Ideen gerne kennenlernen!