Late Co-Founder CMO (m/w/d) bei UrmO GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Du bist ein Genie wenn es um die Vermarktung von neuen Produkten geht? Du kennst Begriffe wie "Know Your Customer", "Product-Market-Fit" und "First Mover" nicht nur aus dem Hörsaal sondern aus der Praxis? Du hast die Energie und die Leidenschaft, die es braucht, um ein schnell wachsendes Startup mit eigenen Ideen formen zu können? Dann bist Du bei uns richtig.





Über uns

Wir sind UrmO, ein Hightech-Startup aus München, und wir wollen die Art der Fortbewegung in den urbanen Zentren der Welt durch innovative Mobilitätsprodukte revolutionieren. Unser erstes Produkt, ein Hardware-Produkt, ist gerade auf dem Weg zur Serienreife und wird zu Beginn des nächsten Jahres bereit sein zur Auslieferung. Wir haben bereits erfolgreich eine Crowdfunding Kampagne durchgeführt, Investorengelder einsammeln können und stehen nun kurz vor dem Markteintritt.

Als Ergänzung für unser Gründerteam suchen wir zum nächstenmöglichen Zeitpunkt eine(n) (Late) Co-Founder als CMO (w/m/d).





Deine Aufgaben

Als Co-Founder stehst Du mit unseren drei Gründern in der ersten Reihe, wenn es um den Aufbau des Unternehmens geht und trägst gemeinsam die volle Verantwortung.

Als Co-Founder stehst Du mit unseren drei Gründern in der ersten Reihe, wenn es um den Aufbau des Unternehmens geht und trägst gemeinsam die volle Verantwortung. Die Themen Kundenverständnis, Branding, Marketing und Kommunikation liegen in Deiner Hand und werden dadurch zu neuer Stärke geführt.

Durch Dein Einfühlungsvermögen kannst Du Kundengruppen und deren Probleme identifizieren und dadurch mit uns den Product-Market-Fit herstellen.

Du gestaltest durch Deine Erfahrung in der Entwicklung einer Strategie für den Go-To-Market und die Kundenansprache den gesamten Außenauftritt des Unternehmens.





Dein Profil

Du hast bereits umfangreiche Erfahrung in der Gründung und dem Aufbau von Startups. Ob das am Ende erfolgreich war oder nicht, ist eher zweitranging. Wichtig: wir suchen niemand, der nach dem Konzernleben "etwas Neues ausprobieren" möchte.

Du hast Dein Studium - Wirtschaft oder Kommunikation - erfolgreich abgeschlossen oder einen vergleichbaren Abschluss.

Du bist kreativ, kommunikationsstark in Deutsch und Englisch und hast viele eigene Ideen, wie ein Produkt vermarktet werden kann.

Eine analytische Denkweise hilft Dir, Probleme zu identifizieren, Lösungen auszuprobieren und so messbare Ergebnisse zu erzielen.





Dein Benefit

Du wirst echter Mitgründer und bekommst Anteile an unserem Unternehmen.

Du bekommst direkt ein noch nicht ganz wettbewerbsfähiges Gehalt.

Du wirst tragender Teil unseres wachsenden Teams in unserem Büro in der Münchner Innenstadt.



Weitere Benefits können wir gerne direkt besprechen.

Bei uns stehen Werte wie Team und Verantwortung im Mittelpunkt. Es ist ein harter Weg ein Startup zu gründen und gesund wachsen zu lassen. Deshalb suchen wir jemand, der Lust hat diesen Weg mit uns zu gehen. Wenn Du einen schnellen Exit machen willst, gibt es sicher einfachere Wege. Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!



Bei Fragen, wende Dich gerne direkt an Sebastian:

sebastian@my-urmo.com