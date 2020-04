Communications & Social Media Manager (m/w/d) bei Werk1.Bayern GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Das WERK1 ist ‚der Startup-freundlichste Ort Münchens‘. Hier finden digitale Weltveränderer die idealen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Träume. Mit Startup-Offices, Coaching, Coworking Space, Café, speziellen Innovations-Programmen und mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr sind wir eine der zentralen Anlaufstellen für Digitalunternehmer in München und Kaderschmiede für Digital-Startups mit großen Ambitionen.

Als fester Bestandteil des gerade entstehenden 'Werksviertel Mitte' leben und atmen wir Vielfalt – jeden Tag. Die unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof beschert uns eine perfekte Verkehrsanbindung. Das WERK1 wird gefördert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. So haben wir als neutrale Institution die Möglichkeit, uns voll und ganz der Förderung von Startups in unserem Hause zu verschreiben, ohne etwa Anteile zu verlangen.

Für die unternehmerischen Geschichten, die hier geschrieben werden, suchen wir nach einem Storyteller. Für die Initiativen, die wir zur Förderung der Startups unternehmen, suchen wir einen digitalen Boten. Kurzum: ab dem 1. Juni suchen wir in Vollzeit (40h) eine/n Communications & Social Media Manager (m/w/d).





Deine Aufgaben

Definition und Umsetzung sämtlicher Kommunikationsaktivitäten des WERK1 abgestimmt auf die jeweiligen Zielgruppen (Gründungsinteressierte, Gründer, Investoren, Partnerunternehmen, Förderer etc.)

Inhaltliche und strukturelle Betreuung unserer Wordpress Webseite (für die technische Umsetzung beschäftigen wir derzeit eine Agentur)

Verantwortung für unsere Social Media Kanäle: LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube

Permanentes Tracking unserer Reichweite auf allen relevanten Kanälen und laufende Initiierung von Maßnahmen (u.a. SEO), um diese zu steigern

Verantwortung für sämtliche weiteren (digitalen) Kontaktpunkte rund um das WERK1 wie etwa Google My Business, andere Bewertungsportale, unseren Auftritt auf Partnerwebseiten etc.

Erste Anlaufstelle für unser E-Mail Marketing via MailChimp

Betreuung und ggf. Weiterentwicklung unserer Marke WERK1 und der Corporate Identity

Fallweise Durchführung von SEM Kampagnen

Themenbezogene Steuerung von Agenturen

Ansprechpartner für die Presse

Fachliche Führung einer dualen Studentin, die an zwei Tagen pro Woche bei uns ist





Dein Profil

Du brennst für Startups, Online-Marketing, soziale Medien, visuelle Gestaltung und liebst herausfordernde Projekte.

Du verfügst über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Online-Marketing, Kommunikation und/oder Social Media Management.

Du hast eine exzellente „Schreibe“ auf Deutsch und auf Englisch, die selbstverständlich absolut fehlerfrei und grammatikalisch erstklassig ist.

Du hast ein sehr gutes Gespür für visuelle Gestaltung und Design.

Du verfügst über sehr gute technische Kompetenzen im Umgang mit verbreiteten digitalen Tools wie Wordpress, Google Analytics, MailChimp, Adobe Creative Suite und Zapier.

Du tummelst Dich gerne auf Veranstaltungen und mit Menschen, um Geschichten aus erster Hand zu erfahren, die Du dann kommunikativ umsetzt.

Du bist neugierig, lernbereit und offen für Veränderungen.

Selbst unter großer Arbeitsbelastung bleibst Du gelassen und offen für neue Ideen und konstruktive Kritik.

Du arbeitest lösungsorientiert und strukturiert sowie mit Liebe zum Detail.

Du bist anpassungsfähig und fühlst Dich daher in Flip-Flops genauso wohl wie im Sakko.

Eine gewisse zeitliche und inhaltliche Flexibilität gehören zu diesem Job.

Wahrscheinlich verfügst Du über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Das ist aber kein Muss.





Unser Angebot

Wir bieten Dir die sinnvolle und relevante Aufgabe, Startup-Gründerinnen und Gründer zu fördern sowie München und Bayern als Digital-Standort in die internationale Champions-League zu heben. Im WERK1 findest Du ein unkonventionelles und gleichzeitig leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit vielfältigen spannenden Stakeholdern wie Gründern, Investoren, Partnerunternehmen und der Politik.

Wir wollen, dass Du im WERK1 Dein volles Potential entfaltest. Wir suchen niemanden der einfach nur To Do Listen abhakt. Wir suchen eine Persönlichkeit, die das WERK1 mit Leben füllt. Dabei unterstützen wir Dich durch flexible Arbeitszeiten, individuell vereinbare Weiterbildungsmöglichkeiten und/oder Teilnahmen an relevanten Events, auch international.

Bei uns hast Du die freie Wahl zwischen Mac oder PC. Für kostenlosen Kaffee und Getränke in unserem hauseigenen und legendären WERK1 Café ist ebenso gesorgt wie für regelmäßige Team-Events.



Klingt das nach Dir? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Anschreiben, Angaben zu Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin. Im besten Fall kannst Du uns hier schon erste Arbeitsproben (Webseiten, Social Media Accounts, Projekte, Texte etc.) zur Verfügung stellen. Diese Unterlagen sende bitte per E-Mail.

WERK1.Bayern GmbH

Atelierstraße 29, 81671 München