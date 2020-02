Content Editor (m/w/d) bei Vertical Media GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Du schreibst gute Texte, kannst Dich in Kunden reindenken und schaffst es, Inhalte zu entwickeln, die unserer Zielgruppe einen echten Mehrwert bieten? Du verstehst es, technologische und digitale Kundenangebote verständlich, kreativ und überzeugend aufzubereiten? Du hast Lust, ein führendes Onlinemagazin sowie ein erfolgreiches Werbeformat mit weiterzuentwickeln? Dann wäre die Stelle in unserer Content Redaktion etwas für Dich!

Als Content Editor (m/w/d) verfasst Du Sponsored Posts und Social-Media-Wordings für B2B-Werbekunden auf Gründerszene, NGIN Food und NGIN Mobility. In dieser Rolle bist Du dafür zuständig, Dir Themen zu überlegen, diese gemeinsam mit den Kunden abzustimmen und dann redaktionell umzusetzen. Dabei schaffst Du es, immer die passende Tonalität an den Tag zu legen und das Angebot des Kunden intelligent und elegant im Text zu integrieren.







Wonach suchen wir

Du hast erste Erfahrungen in einer (Online-/PR-)Redaktion gesammelt – bitte sende uns Textproben zu

Du hast eine sichere und fehlerfreie Schreibe

Du hast ein Talent dafür, Themen aufzuspüren

Du verstehst es, B2B-Angebote redaktionell kreativ zu verpacken

Du hast ein gutes Gespür für aufmerksamkeitsstarke Bilder

Du hast eine sorgfältige, zuverlässige, vorausschauende und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Du interessierst Dich für die Digitalwirtschaft, neue Technologien und Startups

Pluspunkt: Du kennst Dich mit Videokreation aus







Was bieten wir Dir

Du erhältst viel Raum für eigene Ideen und eine offene Arbeitsatmosphäre

Du wirst Dich bei uns auf fachlicher Ebene weiterentwickeln

Du bekommst direkte Einblicke in die deutsche Startup-Szene

Du kannst Dich auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe freuen

Dich unterstützt ein dynamisches Team mit großer Umsetzungskraft



Interessiert?

Schick uns Deine Online-Bewerbung inklusive Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermins über den in den Kontaktdaten stehenden Job-Link. Anstelle eines langweiligen Standardanschreibens freuen wir uns, wenn Du Dich in einem kurzen Absatz per E-Mail pitchst oder eine andere kreative Form wählst.



Kurze Infos zum Bewerbungsprozess bekommst Du von Nico Grunwald unter 01715399691, auch per WhatsApp.



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!





Unser Profil

Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offlineplattformen wie Gründerszene.de mit 1,6 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.



Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen liefert Gründerszene die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.