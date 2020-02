Head of Jobboard (m/w/d) - Gründerszene Jobbörse bei Vertical Media GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Gründerszene ist mit über 1,4 Millionen Lesern im Monat das führende Onlinemagazin für die Startup-Szene und die digitale Wirtschaft in Deutschland. Doch damit nicht genug: Mit dem wichtigen Classified, der Gründerszene Jobbörse, wird die Recruiting-Branche aufgemischt und das Employer-Branding-Thema in ein neues Licht gerückt. Und hier kommst Du ins Spiel!



Wir wollen mit Dir die Gründerszene Jobbörse zur wichtigsten Karriere-, Recruiting- und Employer-Branding-Anlaufstelle in der Digitalwirtschaft machen. Dafür möchten wir mit Dir alle notwendigen Maßnahmen entwickeln und umsetzen!



Das erwartet Dich bei uns

Du bist ein wichtiger Teil unserer Vision: die Gründerszene Jobbörse zu der Karriereplattform der Digitalwirtschaft zu machen

Du treibst als Sales-Profi das Wachstum der Gründerszene Jobbörse voran, optimierst Sales-Prozesse, die telefonische Outbound–Strategie sowie die Sales-Pakete und sorgst damit für eine durchgängig hohe Conversionrate, vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss

Du hast durch Deine KPI-Orientierung die Performance Deines Teams immer im Blick und berichtest diese regelmäßig an das Management

Du identifizierst und akquirierst proaktiv Neukunden für bestehende und neue Marktsegmente

Idealerweise nutzt Du zur Akquise Dein umfangreiches Netzwerk, das Du bei Branchenevents und Networking-Veranstaltungen stetig erweiterst

Du bist als Sprachrohr unserer Kunden im ständigen Austausch mit dem Produktteam und bringst Deine Ideen sowie Dein Know-how aktiv in die Gestaltung der Customer Journey ein

Du verstehst es, durch Deine sympathische und verbindliche Art Dein Team zu motivieren, zu coachen und zu entwickeln



Unser perfekter Match

Du hast mehrere Jahre Saleserfahrung in der Neukundenakquisition, idealerweise im B2B- und Personalvermittlungs-Bereich

Du liebst die Kommunikation mit Mitarbeitern, Kollegen und Kunden und legst gleichzeitig viel Wert auf Zahlen, Strukturen und Prozesse

Du bist versiert im Umgang mit Analysen und bringst eine unternehmerische Herangehensweise mit

Mit Deiner “Hands-on”-Mentalität packst Du Aufgaben proaktiv an, möchtest Ergebnisse liefern und Deine Ideen in die Tat umgesetzt sehen

Du hast bereits als Führungskraft Erfahrungen gesammelt und praktizierst einen teamorientierten Führungsstil mit einer guten Mischung aus Menschen- und Ergebnisorientierung

Du hast ein gutes Verständnis für Softwareanwendungen und CRM-Systeme, idealerweise Salesforce

Uns ist wichtig, dass Du hier etwas erreichen möchtest und das Gleiche auch von Deinen Kollegen erwartest - wir suchen echte Charaktere, die zusammen mit uns mit Enthusiasmus wachsen möchten



Was wir Dir bieten



Eine attraktive Sales-Disziplin, die wir zusammen mit Dir weiterentwickeln wollen

Eine Unternehmenskultur, in der man nicht nur über neue Ideen spricht, sondern sie auch umsetzt

Ein Feld, mit dem wir noch viel vorhaben und in dem Dein Lead gefragt ist

Kommunikation auf Augenhöhe, in der Diskussion erlaubt und erwünscht ist

Einen abteilungsübergreifenden Austausch mit Marketing, Online Marketing und Social Media

Startup-Flair mit kurzen Kommunikationswegen, offenen Türen und engagierten Kollegen

Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und digitale Essensmarken



Klingt nach dem perfekten Job für Dich?

Dann schick uns Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin. Anstelle eines langweiligen Standardanschreibens freuen wir uns, wenn Du Dich in einem kurzen Absatz per E-Mail pitchst oder eine andere kreative Form wählst.

Du hast noch Fragen?

Nico Grunwald beantwortet sie Dir gerne: 0171 5399691. Kurze Infos zum Bewerbungsprozess bekommst du auch via WhatsApp unter derselben Nummer.



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



Unser Profil

Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offline-Plattformen wie Gründerszene.de mit 1,6 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.



Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen liefert Gründerszene die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.