Werkstudent Events (m/w/d) bei Vertical Media GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Du möchtest bei der Organisation von Events mitwirken, um Gründer, Investoren und digital-affine Corporates auch offline miteinander zu vernetzen und so ein Teil der Startup-Welt werden? Du bist ein absoluter Team-Player, hast Organisationstalent und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf? Du willst wissen wie man für Reach und Engagement auf Social Media sorgt? Bei uns warten auf Dich verantwortungsvolle Aufgaben, die viel Spaß und Wissenszuwachs garantieren. Warte nicht länger und bewirb Dich bei uns! Werde Teil unseres engagierten Event-Teams, das liebt, was es tut, Dich inspiriert und unterstützt.





Das erwartet Dich bei uns:

Betreuung der Social Media Kanäle von Gründerszene Events (Facebook, Instagram, Twitter), wie z.B. die Planung der Beiträge zur Vermarktung der anstehenden Events

Recherchearbeit zu Locations, Catering-Anbietern und Startups

Konzeptentwicklung für Teilprojekte wie z.B. den Food Startup Market auf unseren Spätschichten

Eventkommunikation, z.B. Beantwortung der FAQs zu den Events

Unterstützung bei den Events vor Ort





Du bist unser Perfect Match, wenn:

Du Student bist und für die digitale Wirtschaft und die Startup-Szene brennst

Du kreative Ideen zur Weiterentwicklung unserer Eventkanäle hast

Du eine strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität hast

Du sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift hast





Das bieten wir Dir:

Tiefe Einblicke in die Welt der Startup-Szene

Eine gewachsene Unternehmenskultur mit viel Raum für Eigeninitiative

Startup-Flair: kurze Kommunikationswege, offene Türen und engagierte Kollegen mit viel Spaß an der Arbeit und großer Umsetzungskraft

Vergünstigte Fitnesskonditionen

Tischtennis, Kicker, sowie Getränke und wöchentlich frisches Obst & Gemüse





Interessiert?

Dann schick uns einfach Deinen CV über den in den Kontaktdaten stehenden Job-Link. Du hast noch Fragen? Nico Grunwald beantwortet sie Dir gerne am Telefon oder per WhatsApp unter: 0171 5399691





Unser Profil

Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offlineplattformen wie Gründerszene.de mit 1,6 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.

Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen liefert Gründerszene die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.