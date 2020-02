Werkstudent Finance (m/w/d) bei Vertical Media GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Du hast keinen Bock, als Kassierer im Supermarkt in Trance zu fallen oder im Lager Kisten übereinanderzustapeln und dabei das nächste Wochenende herbeizusehnen? Du denkst darüber hinaus bei EBIT, Exit und Excel nicht an Videospiele und findest Deinen Endgegner lieber in Zahlen? Dann schieb Deinen Krempel beiseite, komm auf nen Kaffee vorbei und entwickle gemeinsam mit uns die Plattform für digitale Wirtschaft weiter.





Das kannst Du bei uns bewegen:

Dein eigener Verantwortungsbereich: Debitoren

Du erstellst Rechnungen im CRM-System inkl. Übergabe an Konzern-System

Du stimmst Dich mit unseren Sales-Teams ab

Du bist zuständig für die Kundenkommunikation

Du managst unsere offenen Posten





Zusätzliche Tätigkeitsfelder:

Sales Operations:

Du legst in unserem CRM Dashboards an und optimierst bestehende weiter

Du unterstützt beim automatischen Versenden von E-Mails

Du verstärkst unser Team beim Kampagnenmanagement

Du legst Daten an und updatest sie





Weiteres:

Du steuerst unseren Inventar-Prozess (Inventur und Abschreibung)

Du bereitest die Kreditkartenbuchungen auf Basis der Abrechnung vor

Du analysierst die Effizienz verschiedener Bereiche z.B. von unserer Redaktion

Du erstellst generelle kaufmännische Analysen





Das wünschen wir uns von Dir:



Du bist Student und brennst für die digitale Wirtschaft und die Startup-Szene

Du hast Spaß daran, Daten zu recherchieren und aufzubereiten

Du bist smart und arbeitest Dich gerne in komplexe Sachverhalte ein, um sie zielgruppengerecht zusammenzufassen

Pluspunkte gibt es für Salesforce, Excel und PowerPoint Kenntnisse





Du bringst nicht alles mit? Macht nichts, wir suchen nicht nach Schema F, sondern nach Menschen, die etwas bewegen und mit uns wachsen wollen.





Das bieten wir Dir:

Tiefe Einblicke in die Startup-Szene

Eine entspannte Unternehmenskultur mit viel Raum für Eigeninitiative – hier findet jeder sein perfect Match

Kurze Kommunikationswege, offene Türen und engagierte Kollegen mit viel Spaß an der Arbeit und großer Umsetzungskraft

Deine Ideen werden gehört! Du kannst das Unternehmen aktiv mitgestalten und Teil unserer Wachstumsgeschichte werden

Club Mate, Obst & Gemüse, Kicker und Tischtennisplatte







Interessiert?

Dann schick uns einfach Deinen CV über den in den Kontaktdaten stehenden Job-Link. Du hast noch Fragen? Nico Grunwald beantwortet sie Dir gerne am Telefon oder per WhatsApp unter: 0171 5399691.





Unser Profil

Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offlineplattformen wie Gründerszene.de mit 1,6 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.

Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich und Netzwerk-Events wie Spätschicht. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen liefert Gründerszene die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.