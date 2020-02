Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Du hast keinen Bock, als Kassierer im Supermarkt in Trance zu fallen oder im Lager Kisten übereinander zu stapeln und dabei das nächste Wochenende herbeizusehnen? Wenn Du darüber hinaus bei Due Dilligence, EBIT oder Exit nicht an Gewürzmischungen denkst und gerne schreibst, dann schieb Deinen Krempel bei Seite, komm auf nen Kaffee vorbei und entwickle gemeinsam mit uns die Plattform für die digitale Wirtschaft weiter.





Das wäre Dein Part

Du hältst unsere Gründerszene Datenbank auf dem neuesten Stand und bist für die Aktualisierung und Pflege von Unternehmens- und Personenprofilen verantwortlich (Du hast Ideen, wie wir unsere Datenbank noch schlauer gestalten können? Immer her damit!)

Du verfasst Beiträge für unser Gründerszene Lexikon inkl. internem Link-Building

Dabei stehst Du auch mit internen und externen Schnittstellen in Kontakt, um Inhalte abzustimmen und zu recherchieren





Das wünschen wir uns von Dir

Du bist Student und brennst für die digitale Wirtschaft und die Startup-Szene

Du hast Spaß daran, Daten zu recherchieren und aufzubereiten

Du bist einfach smart und arbeitest Dich gerne in komplexe Sachverhalte ein, um diese zielgruppengerecht zusammenzufassen





Das bieten wir Dir

Tiefe Einblicke in die Welt der Startup-Szene

Eine gewachsene Unternehmenskultur mit viel Raum für Eigeninitiative

Startup-Flair: kurze Kommunikationswege, offene Türen und engagierte Kollegen mit viel Spaß an der Arbeit und großer Umsetzungskraft

Club Mate, Obst & Gemüse, Kicker und Tischtennisplatte





Interessiert?

Dann schick uns einfach Deinen CV über den in den Kontaktdaten stehenden Job-Link. Du hast noch Fragen? Nico Grunwald beantwortet sie Dir gerne am Telefon oder per WhatsApp unter: 0171 5399691.





Unser Profil

Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offlineplattformen wie Gründerszene.de mit 1,6 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.

Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen liefert Gründerszene die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.