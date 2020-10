Account Manager (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS ScaleUps Berlins erfindet Vimcar Business Mobilität neu. Mit einer innovativen Kombination aus Fahrzeugdaten und cloud-basierten Services schaffen wir in Echtzeit einen Überblick über die Fahrzeugnutzung. Somit helfen wir operative Kosten unserer Kunden effektiv einzusparen.



Bereits über 90.000+ Fahrzeuge unserer Kunden sind im DACH Raum und in UK mit unserer Software ausgestattet - dies resultiert in einem ARR von ~€15m. In unserem Office in Berlin arbeiten mehr als 150 Mitarbeitende aus 25+ verschiedenen Ländern an unserer Vision Europas führendes Fleet Tech Unternehmen zu werden.







Die Rolle

Um noch mehr Kunden von Vimcar zu begeistern, bauen wir unseren Vertrieb derzeit zügig aus. Als Account Manager in unserem B2B Sales profitierst du von der engen Zusammenarbeit unseres motivierten und dynamischen Teams, übernimmst Verantwortung und hast schnelle Entwicklungsmöglichkeiten.



Du kontaktierst proaktiv kleine und mittelständische Unternehme n im DACH Raum zu Vimcar Fleet, unserer Flottenmanagement Software.

Du führst potenzielle Kunden erfolgreich vom ersten Gespräch bis zum Vertragsabschluss und bist dabei für den gesamten Vertriebsprozess verantwortlich.

Abhängig von den Bedürfnissen des Kunden sensibilisierst du für Herausforderungen rund um die Fuhrparkverwaltung und verstehst individuelle Problemstellungen.

Du erläuterst Produktfeatures und stehst bei Fragen zur Seite.

Du arbeitest eng mit einem unserer Key Account Manager zusammen. Im Team übernimmst du mit ihm die Verantwortung für ein regionales Vertriebsgebiet.







Dein Profil

Du bist selbstbewusst, kommunikationsstark und verkaufst gerne.

Verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse.

Du hast 1-2 Jahre Vertriebserfahrung (idealerweise im Bereich SaaS oder Subscriptionsmodellen).

Du denkst unternehmerisch und hast den Ehrgeiz und die Eigenmotivation Deine Ziele zu erreichen.

Deine Ziele zu erreichen. Du teilst dein Wissen gerne im Team und hilfst Kolleginnen und Kollegen gemeinsam erfolgreich zu sein.







Unser Angebot

Warum Vimcar? Bei uns wirst du Teil eines etablierten ScaleUps und schöpfst dein volles Potential in unserer aufregendsten Wachstumsphase mit bedeutender VC-Unterstützung aus.



Vimcar wächst stark und bietet dir langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten und dynamischen Vertriebsteam.

Attraktive Vergütung mit leistungsgerechter, ungedeckelter Provision

Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und kurzen Entscheidungswegen.

und kurzen Entscheidungswegen. Geregelte Arbeitszeiten von Mo bis Fr mit 27 Urlaubstagen und die Möglichkeit zur flexiblen Teilzeit- oder Remote-Arbeit.

Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.







Klingt nach Dir?

Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com