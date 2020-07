Customer Service Operations Manager (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS ScaleUps Berlins erfindet Vimcar Business Mobilität neu. Mit einer innovativen Kombination aus Fahrzeugdaten und cloud-basierten Services schaffen wir in Echtzeit einen Überblick über die Fahrzeugnutzung. Somit helfen wir operative Kosten unserer Kunden effektiv einzusparen.



Bereits über 90.000 Fahrzeuge unserer Kunden sind im DACH Raum und in UK mit unserer Software ausgestattet - dies resultiert in einem ARR von ~€15m. In unserem Office in Berlin arbeiten mehr als 150 Mitarbeitende aus 25+ verschiedenen Ländern an unserer Vision Europas führendes Fleet Tech Unternehmen zu werden.





Das Team

Unser 20-köpfiges Team besteht aus erfahrenen, technisch sowie fahrzeug-affinen Kundenbetreuern. Klarer Anspruch ist es alle Kundenanfragen umgehend, möglichst direkt und nachhaltig zu lösen – egal, ob es sich hierbei um grundsätzliche Fragen zu Zugangsdaten und zur App-Installation oder individuelle, komplexere technische Schwierigkeiten handelt.

Auch aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruchs im Kundenservice haben wir es geschafft unseren Kundenstamm derart wachsen zu lassen. Die Kunden danken es mit Treue und geringen Retourenquoten und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir sehen unseren Kundenservice dabei als Teil unseres Produktversprechens, das wir tagtäglich zuverlässig erfüllen wollen.







Die Rolle

Du bist Prozessverantwortlicher für die Effektivitätssteigerung des Teams in der täglichen Arbeit. Außerdem optimierst du die Nutzung und Erweiterung unserer bestehenden Tools (z.B. Zendesk) und treibst somit interne Abläufe voran.

Dein Profil

3+ Jahre Erfahrung im Bereich Prozessoptimierung oder Projektmanagement , der Einführung von Customer Service-Tools oder CRM-Systemen, idealerweise im schnell wachsenden SaaS-Umfeld

Umfangreiche Erfahrung mit CRM-Systemen (z.B. Salesforce, Zendesk, DWH), idealerweise durch Support für technische Softwarelösungen

. Zudem hast du eine positive und motivierende Art jegliche Themen anzugehen und weißt, wie man auf verschiedene Stakeholder zugeht. Verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Warum Vimcar? Bei uns wirst du Teil eines etablierten StartUps und schöpfst dein volles Potential in unserer aufregendsten Wachstumsphase mit bedeutender VC-Unterstützung aus.



Vimcar wächst stark und bietet dir langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten und dynamischen Customer Service Team

in einem motivierten und dynamischen Customer Service Team Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und kurzen Entscheidungswegen

und kurzen Entscheidungswegen Attraktive Vergütung und geregelte Arbeitszeiten von Mo bis Fr mit 27 Urlaubstagen

und geregelte Arbeitszeiten von Mo bis Fr mit 27 Urlaubstagen Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.

Klingt nach dir?

Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com