Director Partner Sales (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Vimcar verändert Business Mobilität als eines der am schnellsten wachsenden SaaS StartUps Europas grundlegend durch die nahtlose Integration von gewerblich genutzten Fahrzeugen in digitale Ökosysteme. Eine innovative Kombination von Fahrzeugdaten und einer Reihe von cloud-basierten Anwendungen bietet in Echtzeit einen Überblick über die Fuhrparknutzung und erlaubt so operative Kosten zu reduzieren.



Vimcar konnte bereits 90.000+ Fahrzeuge connecten (von Kunden wie Allianz, Zalando, Deutsche Bahn, Ford und Adecco) und sicherte sich 18+ Mio. € bekannter Investoren wie Acton Capital, Coparion und UVC. In unserem Berliner Büro arbeiten inzwischen mehr als 150 Mitarbeiter aus 25+ Ländern an der Mission, Europas führendes Fleet-Tech Unternehmen zu werden.





Deine Rolle

Als Director Partner Sales bist du bei uns für den aktiven Ausbau und das Management unseres Vertriebspartner Netzwerkes verantwortlich. Als erfahrener Teamlead übernimmst du Verantwortung für ein bestehendes Team und setzt deine Expertise ein um unsere Partner Sales Strategie kontinuierlich auszubauen.



Du fokussierst dich mit deinem Team auf unseren KMU-Zielmarkt, identifizierst potentielle Multiplikatoren und Partner in der DACH Region und initiierst nachhaltige Partnerschaften, die ein integraler Bestandteil unserer Sales Strategie sind.

Du stehst im aktiven Austausch mit unseren Partnern um Roll-out Strategien, Aktivierungskampagnen oder anderes unterstützendes Verkaufsmaterial zu entwickeln. So stellst du fest, dass sie ihre Netzwerke voll ausschöpfen können.

Du mobilisierst die Potenziale bestehender Kooperativen in engem Austausch mit unserem Marketing und Product Team.

Du erarbeitest in Zusammenarbeit mit unserem VP Sales skalierbare Modelle um eine kontinuierliche Weiterentwicklung deines Partner Teams sicherzustellen.

Dein Profil

7+ Jahre Erfahrung im Partnervertrieb, Partner Management, oder Business Development vorzugsweise im SaaS-, Fintech- oder Versicherungsbereich.

Idealerweise 3+ Jahre Erfahrung in der Führung und Entwicklung eines performance-orientierten Teams in einem sich schnell verändernden Umfeld.

Du arbeitest pragmatisch und lösungsorientiert. Dein Team kann sich neben deinem strategischen Gespür auch auf deine tatkräftige Unterstützung im Ausbau unserer Partnerschaften verlassen.

Du bist ein datengetriebener Sales Leader, der mit MRR-basierten Geschäftsmodellen vertraut ist.

Du bist ein Netzwerker und siehst es in deiner Rolle als Selbstverständlichkeit an, aktiv neue strategische Beziehungen zu knüpfen um den MRR nachhaltig zu steigern. Dabei bist du räumlich flexibel und unterstützt uns sowohl bei deutschlandweiten Termine mit Kunden, Partnern und Teammitgliedern, als auch in unserem Office in Berlin.

Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und fließendes Englisch. Weitere Sprachen sind ein Plus.





Unser Angebot

Warum Vimcar? Begleite uns durch unsere aufregendste Wachstumsphase, profitiere von einem etablierten und von unsere Kunden geschätzten Produkt und arbeite mit einem hochmotivierten Team an den nächsten Meilensteinen auf unserem Weg die #1 Flottenmanagement-Lösung in Europa zu werden.



Ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit einem spannenden Produkt innerhalb der aufstrebenden B2B-SaaS Branche inmitten eines dynamischen Arbeitsumfelds.

Viele großartige Gelegenheiten unser Unternehmen mit potentiellen Partnern wie Versicherungen, Leasing Spezialisten, OEMs und Akteuren des Kfz-Ersatzteilmarktes voran zu bringen und unsere Fleetmanagement Lösung für unsere Kunden noch attraktiver zu machen.

Ein etabliertes Netzwerk aus starken Partnerschaften, deren Potential wir mit deiner Hilfe weiter ausbauen.

Wir schätzen deine Erfahrung und bieten dir einen unbefristeten Vertrag mit wettbewerbsfähiger Vergütung, leistungsgerechter Provision und flexiblen Arbeitszeiten.

Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.





Klingt nach dir?

Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com.