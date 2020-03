Junior PR Manager (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Vimcar verändert Business Mobilität als eines der am schnellsten wachsenden SaaS StartUps Europas grundlegend durch die nahtlose Integration von gewerblich genutzten Fahrzeugen in digitale Ökosysteme. In unserem Berliner Büro arbeiten inzwischen mehr als 130 Mitarbeiter aus mehr als 15 Ländern an unserer Mission, Europas führendes Fuhrpark-Tech Unternehmen zu werden.

Die Rolle

Als Junior PR Manager bei Vimcar bist du Teil unseres wachsenden Marketing-Teams. Du verantwortest eigene Projekte, bist für Medienansprache verantwortlich und unterstützt uns bei den Kommunikationskampagnen rund um unseren Markteintritt in Großbritannien.

Du unterstützt das PR-Team bei Medienrecherche und - ansprache

und - Du bist erster Ansprechpartner für Journalistenanfragen

Du verfasst Texte und verantwortest eigene Projekte

Du übernimmst unsere Medienbeobachtung und bringst eigene Ideen ein, um unsere Medienpräsenz zu steigern



Dein Profil

Abgeschlossenes Studium

Mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einer PR-Agentur oder auf Unternehmensseite

Eigeninitiative, Motivation und Kreativität

Eine sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise

und Arbeitsweise Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse

Hervorragende mündliche und schriftliche kommunikative Fähigkeiten



Unser Angebot

Warum Vimcar? Bei uns wirst du Teil eines etablierten StartUps und schöpfst dein volles Potential in unserer aufregendsten Wachstumsphase mit bedeutender VC-Unterstützung aus.

Herausforderungen und Verantwortung – bei uns bist du Teil des Ganzen aber hast eine eigenständige Aufgabe

und – bei uns bist du Teil des Ganzen aber hast eine eigenständige Aufgabe flexible Arbeitszeiten, die du an dein Studium anpassen kannst

Du berichtest direkt an unsere Senior Offline Marketing Manager – dabei kannst du in einem dynamischen Team wertvolle Erfahrungen sammeln

Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in unserem schönen, offenen Kreuzberger Büro mit StartUp Atmosphäre

in unserem schönen, offenen Kreuzberger Büro mit StartUp Atmosphäre Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club

Klingt nach Dir?

Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com.