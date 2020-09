Legal Counsel (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS ScaleUps Berlins erfindet Vimcar Business Mobilität neu. Mit einer innovativen Kombination aus Fahrzeugdaten und cloud-basierten Services schaffen wir in Echtzeit einen Überblick über die Fahrzeugnutzung. Somit helfen wir operative Kosten unserer Kunden effektiv einzusparen.



Bereits über 90.000+ Fahrzeuge unserer Kunden sind im DACH Raum und in UK mit unserer Software ausgestattet - dies resultiert in einem ARR von ~€15m. In unserem Office in Berlin arbeiten mehr als 150 Mitarbeitende aus 25+ verschiedenen Ländern an unserer Vision Europas führendes Fleet Tech Unternehmen zu werden.







Die Rolle

Als Legal Counsel bist du erster Ansprechpartner für alle Rechtsangelegenheiten und stehst der Geschäftsführung beratend zur Seite. Du arbeitest dabei in verschiedensten rechtlichen Themenbereichen und genießt eine steile Lernkurve jenseits des Jura-Mainstreams.





Hands-on Unterstützung der Geschäftsführung und Fachabteilungen in vielseitigen Rechtsfragen , insbesondere im Zivil- und Handelsrecht und Datenschutz sowie Arbeitsrecht.

, insbesondere im Zivil- und Handelsrecht und Datenschutz sowie Arbeitsrecht. Umsetzung und laufende Prüfung der datenschutzrechtlichen Compliance in enger Zusammenarbeit mit unserer externen Datenschutzagentur und unserem CTO.

Eigenverantwortliche Gestaltung, Prüfung und Verhandlung von Verträgen mit Lieferanten, Kunden und Kooperationspartnern.

von Verträgen mit Lieferanten, Kunden und Kooperationspartnern. Beantwortung von Anfragen zu Vertragsauslegung gegenüber Kunden und Partnern und Übernahme der Kommunikation mit Behörden bezüglich regulatorischer Anforderungen an das Geschäftsmodell.

Organisation und enge Zusammenarbeit mit Outside Counsel bei ausgewählten Projekten.





Dein Profil

Volljurist mit zwei überdurchschnittlich absolvierten Examina.

mit zwei überdurchschnittlich absolvierten Examina. 3+ Jahre Berufserfahrung mit Schwerpunkten auf Vertragsgestaltung und/oder Datenschutzrecht.

mit Schwerpunkten auf Vertragsgestaltung und/oder Datenschutzrecht. Interdisziplinäres Verständnis für rechtliche Fragestellungen im technischen & betriebswirtschaftlichen Kontext.

Kreativität, Teamfähigkeit und exzellente Kommunikation sowie sehr gute Projektmanagementfähigkeiten.

sowie Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

[BONUS] Erfahrung in einer ähnlichen Funktion im StartUp Kontext oder in einer Wirtschaftskanzlei.





Unser Angebot

Warum Vimcar? Bei uns wirst du Teil eines etablierten ScaleUps und schöpfst dein volles Potential in unserer aufregendsten Wachstumsphase mit bedeutender VC-Unterstützung aus.





Abwechslungsreiche rechtliche Aufgaben gepaart mit viel Entscheidungsfreiheit .

. Schnelle Entscheidungen und enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.

Flexible Arbeitszeiten und einen modernen Arbeitsplatz in unserem offenen Kreuzberger Büro.

und einen modernen Arbeitsplatz in unserem offenen Kreuzberger Büro. Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.







Klingt nach dir?

Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com