(Senior) Customer Success Manager (m/w/d) bei Vimcar GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Vimcar verändert Business Mobilität als eines der am schnellsten wachsenden SaaS StartUps Europas grundlegend durch die nahtlose Integration von gewerblich genutzten Fahrzeugen in digitale Ökosysteme. Eine innovative Kombination von Fahrzeugdaten und einer Reihe von cloud-basierten Anwendungen bietet in Echtzeit einen Überblick über die Fuhrparknutzung und erlaubt so operative Kosten zu reduzieren.

Vimcar konnte bereits 80.000+ Fahrzeuge verbinden (von Kunden wie Allianz, Zalando, Deutsche Bahn, Ford und Adecco) und sicherte sich 18+ Mio. € bekannter Investoren wie Acton Capital, Coparion und UVC. In unserem Berliner Büro arbeiten inzwischen mehr als 130 Mitarbeiter an unserer Mission, Europas führendes Fuhrpark-Tech Unternehmen zu werden





Deine Rolle

Als Customer Success Manager bei Vimcar betreust du die langanhaltenden, positiven Beziehungen zu unseren Bestandskunden und förderst eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Du bist der engste Berater unserer Kunden und ermöglichst ihnen das Beste aus Vimcar Fleet, unserer Flottenmanagement-SaaS-Lösung, herauszuholen.

Du arbeitest eng mit unseren Produkt- und Data-Teams zusammen um die Zufriedenheit unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern und dabei wichtiges Feedback zu unseren Flottenmanagement Lösungen zu sammeln.

Du führst Schulungen als Onboarding oder Produktupdates beim Kunden vor Ort oder über Web durch und planst diese im Vorfeld.

Du analysierst die Bedürfnisse unserer Kunden und l eitest daraus die richtigen Dienstleistungsstrategien ab.

Du schaffst neue und kreative Wege um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und stärkst dabei neben ihren Produktkenntnissen auch die Kundenbindung.





Dein Profil

3+ Jahre Erfahrung im Bereich Customer Success oder einer ähnlichen Rolle für B2B SaaS

Universitäts- oder Hochschulabschluss in Wirtschafts-, Sozial- oder Naturwissenschaften

Kundenfokussierte Arbeitsweise und starke Kommunikationsfähigkeiten (auch vor großen Gruppen) kombiniert mit einem Talent für Vertrieb.

Technische Affinität und gute analytische Fähigkeiten.

Reisebereitschaft an 1-2 Tagen/ Monat.

Fließendes Deutsch und verhandlungssicheres Englisch, weitere europäische Sprachen sind ein Vorteil.





Unser Angebot

Warum Vimcar? Bei uns wirst du Teil eines etablierten StartUps und schöpfst dein volles Potential in unserer aufregendsten Wachstumsphase mit bedeutender VC-Unterstützung aus.

Be the first – Genieße ein hohes Maß an Autonomie und die Möglichkeit deine Rolle als Senior Customer Success Manager selbst mitzugestalten während wir das Team ständig vergrößern.

Eine SaaS-Lösung, die bereits von Tausenden von Unternehmen geschätzt wird, und ein Produktteam, das unsere Lösung kontinuierlich weiterentwickelt.

Wir schätzen deine Erfahrung und bieten dir einen unbefristeten Vertrag mit wettbewerbsfähiger Vergütung, leistungsgerechter Provision und flexiblen Arbeitszeiten.

Kostenloses Obst & Getränke, regelmäßige Events, Zugang zum Company Carsharing und eine Reihe weiterer Vorteile, z.B. eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.





Klingt nach dir? Dann schick uns deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) noch heute über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen wende dich an careers@vimcar.com.