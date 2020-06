(Interim) Head of CRM & User Retention (m/w/d) bei Visable GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

(Diese Stelle ist auf 15-18 Monate befristet)

Über uns

Bei Visable Labs ist es unser Ziel, Angebot und Nachfrage in der sich rasant digitalisierenden B2B-Welt zu verbinden. Mit innovativen Lösungen für Technologie, Produkt und Marketing helfen wir professionellen Einkäufern zu finden, wonach sie suchen. Mit einer Reichweite von mehr als 3,7 Millionen B2B-Käufern pro Monat betreibt die Visable-Gruppe die führenden B2B-Marktplätze in der D-A-CH-Region "Wer liefert was?" (wlw) sowie die europäische B2B-Plattform EUROPAGES in 26 Ländern.

Als Teil der Visable Gruppe verfügen wir über ein historisch gewachsenes und bewährtes Geschäftsmodell, an welchem wir als eigenständige Einheit, agil und in funktionsübergreifenden Teams wie ein Startup arbeiten. Unser Hauptsitz in Hamburg und unsere Büros in Berlin und Paris formen unsere europäische DNA.





Forme mit uns die Zukunft des B2B

Als Head of CRM & User Retention bei Visable Labs bist Du verantwortlich für das Management unserer User Retention Kanäle (Online Magazine, CRM & E-Mail-Marketing sowie Social Media)

Du leitest ein motiviertes, interdisziplinäres Team aus Digital Marketing & Design Profis in Hamburg und Berlin

Du arbeitest eng mit dem Director Digital Marketing zusammen und bist Schnittstelle zu anderen Teams im Product, Tech und Sales Bereich

Du bist zuständig für die strategische Weiterentwicklung des CRM & E-Mail-Marketings für die Einkäufer-Zielgruppe und treibst das Wachstum der Nutzerbasis durch zielgerichtete Retention-Maßnahmen voran

Du bist verantwortlich für den weiteren Ausbau des Content-Marketing-Teams und den Aufbau einer Inhouse-Redaktion

In Deinem Team arbeitest Du an der Maximierung unserer Social-Reichweiten sowie an weiteren Marketing- und Social Media KPIs und sorgst für eine bestmögliche Conversion

Du repräsentierst die Marketingkanäle Deines Teams innerhalb der Organisation und lieferst wichtige Impulse und Anforderungen ans Product Management, BI und weitere Stakeholder

Du analysierst die Performance der Marketingkanäle und leitest Optimierungspotenziale ab





Was wir bieten

Die Möglichkeit, die Zukunft des Online-B2B-Geschäfts zu gestalten und einen European Champion aufzubauen

Ein internationales Team mit unterschiedlichen Hintergründen und Sprachen

Ein erfahrenes Managementteam, das es versteht, ein lustiges, faires und erfolgreiches Unternehmen aufzubauen

Regelmäßige Team Events, Teamfrühstück, Mate, Kaffee & Tee, Obst & Snacks uvm.

Ein modernes, geräumiges und helles Büro im Herzen von Kreuzberg

30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten







Damit beeindruckst Du uns