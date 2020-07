Community Manager (m/w/d) bei Vodafone Service GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Wir engagieren uns jeden Tag aufs Neue, besondere Lösungen für unseren Kunden zu finden. In einer Welt, die von digitaler Transformation und kontinuierlichem Wandel geprägt ist, suchen wir aktive Gestalter, die mit uns gemeinsam an der Erfolgsgeschichte schreiben möchten.



Re:Inventing Service for a digital World.

In Berlin erfinden wir den Service neu für eine digitale Welt. An unserem Standort in Berlin entwickeln, optimieren und betreuen wir digitale Service-Kanäle – sowohl im assisted Service (Social Media, Messenger, ...) als auch im non-assisted Self-Service. Am Puls der Digitalisierung lösen wir Kundenanliegen in digitalen Kanälen und entwickeln neue Ideen für die Zukunft des Kundenservice. Gemeinsam erleben wir in der Start-Up-Metropole Berlin die digitale Revolution und agieren als Impulsgeber des kreativen, digitalen Fortschritts.

Für die erfolgreiche Umsetzung kommst du ins Spiel!

Bist du bereit?







Das sind Deine Herausforderungen

Du bist verantwortlich für den Auf- und Ausbau sowie die Aktivierung der Community (Facebook, Twitter, Youtube & Co.) und ihrer Mitglieder auf den Vodafone Service-Kanälen

Du planst und erstellst Inhalte, die zu der Community und unserem Unternehmen passen

Du bist eine lösungsorientierte Schnittstelle zwischen dem Anliegen der Community und unserem Unternehmen

Du sorgst dafür, dass die Community zufrieden ist und du kannst Stimmungen und Tendenzen richtig lesen und bewerten

Du bist für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zuständig, um die Zufriedenheit unserer Community zu erhöhen und die Nutzerbindung zu intensivieren

Du bist Teil der Community, kennst Meinungsführer, Trolle und Kritiker und weißt, wie man diese identifiziert und mit ihnen umgeht

Du reagierst binnen kürzester Zeit auf Kommentare oder Kritik im Netz und suchst den Dialog mit den Nutzern und bietest Lösungen an

Du betreust die Kommunikation unseres Unternehmens on- und offline





Das bringst Du mit

Du bist ein Projektmanagement-Talent mit der sogenannten „Hands-on“-Mentalität und einer ausgeprägten Portion Teamfähigkeit und triffst bei den Usern und im Team immer den richtigen Ton

Du hast Erfahrung (3-5 Jahre) im Community Management bzw. in der Betreuung, Leitung und Moderation von Communities - zwischen unterschiedlichen Positionen kannst Du lösungsorientiert vermitteln

Lösungs- und serviceorientiert schaffst du den Spagat zwischen Kundenbedürfnissen und unternehmerischen Notwendigkeiten

Du verfügst über einen relevanten Studienabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung und bringst ein klares Verständnis von der Online- und Social Media-Welt mit

Du bist im Netz zuhause und hast einen starken Spürsinn für Zeitgeist und Trends

Du agierst besonnen, behältst auch in hektischen Phasen den Überblick und kannst dich durchsetzen, wenn es darauf ankommt





Das bieten wir Dir

Wir wollen mit den Besten arbeiten. Und wir wissen, dass es für Höchstleistungen optimale Rahmenbedingungen braucht. Hier ist eine kleine Auswahl der Dinge, die wir bieten.

Ein Umfeld, in dem jede Stimme zählt

Angenehme, kreative Arbeitsatmosphäre, mit viel Raum für eigene Ideen und Engagement

Ein professionelles, partnerschaftliches Team mit flachen Hierarchien, in dem offene Kommunikation eine tragende Rolle spielt

Agiles Arbeiten: Als Teil unseres cross-functional Teams hast du die Möglichkeit, abteilungsübergreifende Themen mitzugestalten und voranzutreiben

Start-Up Atmosphäre mit Corporate Background

Top-Modernes Equipment im brandneuen Office

Du willst heute Karriere im Netz von morgen machen? Dann bewirb Dich mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung jetzt online.

Für mehr Informationen über unseren Standort in Berlin klicke auf den unten stehenden Weblink.