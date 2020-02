Marketing Manager (m/w/d) - RepairFix bei BASF Colors & Effects GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

RepairFix ist ein Startup im Bereich Future Mobility mit Sitz in München und Münster. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner BASF haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Automotive Aftersales Markt zu revolutionieren und auf die Anforderungen der neuen Mobilitätsanbieter auszurichten. Dafür entwickeln wir eine europaweite digitale Plattform, die die Anforderungen der zukünftigen Mobilitätsanbieter kennt und diese digital und effektiv mit den relevanten Serviceanbietern vernetzt. Unsere Vision ist es, in der neuen Mobilitätswelt der zentrale Ansprechpartner für alle Arten von Servicebelangen zu sein und damit einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.





Aufgaben

Sie sind fester Bestandteil unseres multinationalen, ambitionierten Teams und gestalten aktiv die Zukunft der Mobilität. Dabei arbeiten Sie im direkten Austausch mit dem Gründerteam sowie den neuesten agilen und kundenzentrierten Methoden und Tools.



Als Marketing Manager beeinflussen Sie durch ausgewählte Aktivitäten die Markenwahrnehmung unseres jungen Produktes und betreuen sowohl Online-Kampagnen als auch Offline-Maßnahmen (z.B. Messen und Veranstaltungen).

In diesem Rahmen verantworten Sie die Planung und Durchführung von Brand- und Performance-Kampagnen über verschiedene Marketing-Kanäle sowie SEO- und SEA-Strategien mit Fokus auf B2B-Kunden.

Sie arbeiteten an der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Website sowie weiteren Marketingmaterialien in enger Zusammenarbeit mit unserem Produkt-Team.

Sie erstellen Statusberichte und Reportings zur Auswertung und Optimierung der Marketingmaßnahmen.





Qualifikationen



Ausbildung, Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation im Bereich Marketing, E-Commerce, Medien oder Kommunikation

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im digitalen Marketing

Gute bis sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Tracking Tools (z.B. Google Tag Manager), SEO Tools (z.B. Screaming Frog) und verschiedenen Performance Marketing-Kanälen (z.B. Google Ads)

Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Leidenschaft für Marketing und Begeisterung für technologische Neuerungen und Entwicklungen





Benefits



Wir bieten eine Kultur, die autonomes und eigenständiges Arbeiten mit hohen Freiheitsgraden fördert und fordert.

Durch unsere hohen Wachstumschancen können Sie schnell Verantwortung übernehmen.

Darüber hinaus sind eine flexible Home Office-Regelung sowie attraktive Vergütung inkl. Corporate Benefits bei uns selbstverständlich.





Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über den Bewerben-Button!



Bitte beachten Sie, dass wir Papierbewerbungen inklusive Mappen nicht zurückschicken. Reichen Sie daher bitte nur Kopien und keine Originale ein.



Bei BASF stimmt die Chemie. Denn wir setzen auf Innovation in unseren Lösungen, auf Nachhaltigkeit in unserem Handeln und auf Verbundenheit in unserem Denken. Und auf Sie. Werden Sie Teil unserer Erfolgsformel und entwickeln Sie mit uns die Zukunft - in einem globalen Team, das Vielfalt lebt und sich für Chancengerechtigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung oder Weltanschauung einsetzt.