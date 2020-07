Key Account Manager (m/w/d) bei WeAre GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Die WeAre GmbH wurde 2017 von Maximilian Noelle, Co-Founder und CEO, und Marvin Tekautschitz, Co-Founder und COO, gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin und Bochum entwickelt ein VR-Konferenzsystem, mit dem Industrieunternehmen ihre Kommunikationsprozesse im Engineering verschlanken und somit Fehlerquoten reduzieren und gleichzeitig ihren Time to Market beschleunigen können. WeAre ist die Kommunikationsbasis für den dezentralen Austausch im Engineering und richtet sich als Kollaborationslösung explizit an Ingenieure. In einem virtuellen Konferenzraum können alle gängigen CAD-Formate und Dateien ohne Vorbereitungsaufwand visualisiert werden, um diese im Anschluss Kunden und Kollegen interaktiv und immersiv zu präsentieren. WeAre ermöglicht somit als erstes Unternehmen, alle am Entwicklungsprozess Beteiligten flächendeckend und aktiv mit einzubeziehen. Mit der VR-Lösung von WeAre lassen sich dank einer innovativen Technologie Opportunitätskosten einsparen und die Bindung zu Kunden und Stakeholdern festigen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter an den Standorten in Berlin und Bochum.

Für unser Team in Bochum suchen wir ab sofort einen Key Account Manager (m/w/d). Als Key Account Manager bist du Treiber unseres Wachstums. Gemeinsam mit dem Sales Development bist Du für Auf- und Ausbau des Kundenstamms mit verantwortlich.







Aufgaben

Du führst Produktvorstellungen sowohl online als auch offline durch und qualifizierst neue Sales Opportunities.

Du begleitest den Interessenten von der Produktdemo bis hin zum Vertragsabschluss.

Du fungierst als zentraler Ansprechpartner für Interessenten, Kunden und Partner.

Du pflegst stets einen partnerschaftlichen und ehrlichen Umgang mit deinen Ansprechpartnern und Kunden und erschließt auch nach Vertragsabschluss neue Upselling-Opportunities.

Du dokumentierst Dein Vorgehen sauber in unserem CRM System.







Qualifikation

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Sales abgeschlossen.

Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Kunden.

Du hast bereits Erfahrung im Kontext des Software- oder Enterprise-Sales gesammelt. Idealerweise im Industrie-Kontext.

Du achtest auf ein souveränes Auftreten im Umgang mit Kunden und Partnern.

Du besitzt eine gute Belastbarkeit und behältst den Überblick in Stresssituationen.

Du pflegst eine flexible Hands-on-Arbeitsweise mit Problemlösungskompetenz.

Du zeichnest dich durch deine selbständige Herangehensweise und dein Organisationstalent aus.

Du bist bei deiner Arbeit stets ziel- und erfolgsorientiert und geprägt von Leidenschaft.

Du besitzt eine Begeisterung für neue Technologien und kannst diese auch an Kunden transportieren.







Benefits