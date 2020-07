Senior Marketing Manager (m/w/d) bei wellabe GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Werde Teil von wellabe, einem der spannendsten Health-Start-ups in Europa.

wellabe hat ein mobiles „Labor“ entwickelt, mit dem in weniger als 20 Minuten über 60 Gesundheitswerte gemessen, ausgewertet und in einer anschließenden Video-Konsultation mit einem Arzt besprochen werden können. Auf Basis der erhobenen Daten, erhalten die Teilnehmer ein personalisiertes Präventionsprogramm auf ihr Smartphone. Der digitale Gesundheitscoach hilft, die eigenen Gesundheitsziele zu erreichen.

wellabe wird von Top-VC-Investoren unterstützt: Earlybird, Paua Ventures und Plug and Play.

In der Rolle als Senior Marketing Manager übernimmst Du die Verantwortung für die Entwicklung von kreativen Marketing-Kampagnen und -Materialien. Dabei führt die Reporting Line direkt zum Co-Founder/ CRO.





Aufgaben

Verantwortung für Kampagnen, A/B Testing und verschiedene Performance- / Online-Marketing-Kanäle zur Generierung von neuen Leads

Organisierung von Networking Events und Webinaren mit dem Ziel der Lead-Generierung (z.B. Versicherungspartner oder B2B-Kunden)

Erstellung von überzeugenden Materialien für Marketing und Vertrieb

Verwaltung der Online-Präsenz (Webseite, Social Media, Blogs etc.)





Qualifikation

Du bringst 4+ Jahre generalistische Berufserfahrung im Marketingbereich mit, idealerweise in einem Start-up

Du kannst ein abgeschlossenes Studium vorweisen, gerne mit Schwerpunkt Marketing, BWL, Medienwissenschaften oder einem ähnlichen Bereich

Du konntest relevante Erfahrung im B2B-Marketing mit Kunden und Stakeholder Management sammeln (Erfahrung in Kundenkommunikation mit Versicherungsunternehmen ist ein Plus)

Du bist ein Organisationstalent und besitzt eine eigenverantwortlich Arbeitsweise





Benefits

Eine Gelegenheit, in einem Start-up, Seite an Seite mit den Gründern an einem bahnbrechenden Produkt zu arbeiten und wertvolle Einblicke in den Unternehmensaufbau zu erhalten.

360° Einblick und 100% Involvement in die Prozesse und Entwicklungsschritte eines aufstrebenden Start-ups

Viele spannende Herausforderungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie eine steile Lernkurve sind garantiert

Flache Hierarchien und kurze Kommunikations- und Entscheidungswege durch enge Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und der Geschäftsführung

Exzellente Entwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Obstkorb, Getränke und - natürlich jederzeit kostenlose Gesundheitschecks ;-)



Hört sich das nach Dir an? Dann würden wir uns freuen, von Dir zu hören! Bitte sende uns Deinen CV, Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung.

Das klingt nach einem Traumjob, aber vielleicht nicht für Dich selbst? Wir würden uns freuen, wenn Du unsere Stellenbeschreibung an Freunde und Netzwerk weitergeben würdest.